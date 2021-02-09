【新冠疫苗】每間疫苗接種中心由26名公務員出任行政人員　18間一日薪酬津貼額料涉約22萬元

▲ 政府將正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括招募公務員協助行政工作。

復星/BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗預料本月底到港，政府正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括在不同政府部門內招募公務員作行政工作。

據政府文件顯示，每個疫苗接種中心朝8晚8工作運作，每更會有26名行政人員更值，公務員事務局料需招募約1,000人。而前來支援的公務員，除其原本薪酬，另亦每人按職責獲每小時13至93元的津貼，按每日工作12小時，即一個中心這筆額外津貼為約1.2萬元，若全港18區各設一間中心，每日這筆開支約22萬元，當局曾指疫苗接種中心料要營運至少半年，在未計聘請醫護打針等開支外，額外津貼總額半年或涉約4,000萬元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

文件顯示，疫苗接種中心設有15至20個接種處，理想人手安排由1名中心主任、2名助理中心主任、22名登記員及1名工人值勤。中心主任須由總薪級表第40點（起薪點93,710元）或以上公務員擔任，負責監督中心運作，每小時津貼額介乎93元；另設有2名助理中心主任、22名登記員及1名工人，每小時津貼額介乎13元至65元。

疫苗接種中心朝8晚8運作，期間須關閉一小時作深度清潔，中心將會有2隊行政人員當值，各隊26人會採用交錯工作時間，每周須工作3個整日更和1個半日更，即每名行政人員每周總工時為44小時。

政府亦以各部門的僱員人數，按比例分出半隊至3隊人手應付。其中7個擁逾7,000人手的部門須提名3支完整隊伍，包括海關、警務處、消防處、食環署、人境處、康文署以及房屋署，而律政司、統計處、海事處和在職家庭及學生資助辦事處，也要提名半隊人手參加；行政長官辦公室、天文台、政府化驗所、廣播處等也要提名1%部門人手作準備。

公務員事務局回覆指，政府於18區設社區疫苗接種中心，料需招募逾1000名在職公務員於中心支援，當局現正處理各政策局及部門遞交的提名，暫未能提供具體人數；由於招募工作仍在進行中，現階段未能就有關涉及的開支詳情提供資料。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙