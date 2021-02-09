【新冠疫苗】每間疫苗接種中心設26名行政人員值勤　一日行政費料涉約22萬元

▲ 政府將正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括招募公務員協助行政工作。

復星/BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗預料本月底到港，政府將正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括在不同政府部門內招募公務員作行政工作。據政府文件顯示，每個疫苗接種中心將朝8晚8運作，並設26名行政人員值勤，每人每小時津貼額介乎13元至93元，按每人一日工作12小時，即每間中心每日行政費為約1.2萬元；假設全港18區各設一間中心，料行政費涉款約22萬元。

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文件顯示，疫苗接種中心設有15至20個接種處，理想人手安排由1名中心主任、2名助理中心主任、22名登記員及1名工人值勤。中心主任須由總薪級表第40點（起薪點93,710元）或以上公務員擔任，負責監督中心運作，每小時津貼額介乎93元；另設有2名助理中心主任、22名登記員及1名工人，每小時津貼額介乎13元至65元。

疫苗接種中心朝8晚8運作，期間須關閉一小時作深度清潔，中心將會有2隊行政人員當值，各隊26人會採用交錯工作時間，每周須工作3個整日更和1個半日更，即每名行政人員每周總工時為44小時。

政府亦以各部門的僱員人數，按比例分出半隊至3隊人手應付。其中7個擁逾7,000人手的部門須提名3支完整隊伍，包括海關、警務處、消防處、食環署、人處處、康文署以及房屋署，而律政司、統計處、海事處和在職家庭及學生資助辦事處，也要提名半隊人手參加；行政長官辦公室、天文台、政府化驗所、廣播處等也要提名1%部門人手作準備。

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記者：陳子謙