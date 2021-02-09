【洗邋遢】洗衣機每日用污水洗衫滿佈皮屑潺垢　專家教KO噏味+嗱喳污漬【附使用及清潔貼士】

▲ 專家指，不少人每天用污水洗衣服，洗衣機亦暗藏人體皮屑，積聚殘留洗衣粉。

大掃除別忘了要清潔洗衣機！TOPick曾邀請洗衣機維修專家劉敬康拆開一部從未清潔過的洗衣機，以及一部定期用梳打粉清潔的洗衣機，揭開家居洗衣機滾筒外殼積聚人體皮屑等污垢！專家指出，洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水，意味著不少人其實每天用污水洗衣服！加上長年累月積聚洗衣粉等殘留物，衣服也很易有「噏味」。

洗衣機骯髒原因

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部份洗衣水會流到兩者之間的防水圈。清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

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使用洗衣機4大貼士

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏。

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清潔洗衣機的方法

劉敬康建議，洗衣機最好約兩年一次「大洗」；每月兩次「小洗」，各用梳打粉及熱水清洗一次作保養。

1. 梳打粉

每次用半磅（以常見454克的紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒），直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

注意：勿用梳打粉加醋，只可二選一，因為梳打粉是鹼性，白醋是酸性，中和後會令效果變差。

2. 用80°C 熱水「空機」洗一次

劉續指，洗衣機清潔劑有粉狀亦有液體狀，但兩者都可能產生大量泡沫，或從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機積存更多殘餘物，有機會「得不償失」。

他提醒，即使每月跟從指示「空機」洗2次，一般只能清除3成污垢，故約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：羅嘉欣