【生命鬥士】日本20歲天才泳手池江璃花子抗癌成功　復出半年首度登上頒獎台：至今已拼盡全力

▲ 日本20歲天才泳手池江璃花子抗癌成功，復出半年首度登上頒獎台。

日本20歲天才泳手池江璃花子兩年前不幸患上白血病，經過艱苦漫長的抗癌療程後，去年8月重返泳壇，並在本月7日的日本游泳公開賽女子50米自由泳中奪得銀牌，是復出後首度登上頒獎台。池江璃花子在Instagram自白，憶述兩年前驚聞患癌時的心情，又勉勵過去的自己：「兩年後你會有更燦爛的笑容」，相當勵志。

▲ 池江璃花子在女子50米自由泳中奪得銀牌。（圖片來源：Instagram）

池江璃花子聞名日本泳界，尤其擅長自由泳、蝶泳。在她半歲時，已被媽媽經常叫她每日舉起雙手，讓她用小手緊掐自己拇指，以激活運動神經。後來她3歲便開始習泳，5歲便能掌握4種泳姿，14歲時便進入國家隊。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2018年印尼雅加達亞運會上，池江璃花子作為日本泳隊主將，狂掃6金2銀獎牌，一鳴驚人，當時更被視為2020東京奧運金牌熱門。豈料在2019年2月8日，她證實患上白血病，被迫中止所有訓練並入院治療。

經過一年多抗癌過程，她在去年8月正式復出，並在今年2月7日，在東京水上運動中心進行的日本游泳公開賽女子50米自由泳中，游出24.91秒成績，摘下銀牌，打破全日本大學紀錄，離前進奧運的步伐又更近一步。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

池江璃花子在IG分享喜悅，上載一張自己戴着獎牌，以及紀錄確認書的相片。她又在IG限時動態中分享了抗癌時拍下的相片，相中的她雖然躺在病床上，但依然保持招牌笑容。

她在動態中表示，自己永遠無法忘記兩年前的今天， 被推到人生低谷的那一天。當日她證實患上白血病之後盡情痛哭，哭過後仍然微笑：

我想跟兩年前的自己說，兩年後你會有更燦爛的笑容。一年前我仍留院，正服用免疫系統抑制劑，不知道自己是否要吐了？至今為止，我真的拼盡全力了。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣