【育兒心得】中醫爸爸徐澤昌隨心育兒　不為女兒未來志向設限

▲ 中醫師徐澤昌和太太在子女教養方面採隨心態度，不望女兒成為人中之龍鳳，最重要是開心和健康。

中醫師徐澤昌去年弄瓦之喜，家中添了新成員女兒欣希，這一年來見證小生命的成長，滿載樂趣與驚喜。中醫爸爸也是開明父親，只想女兒開心健康，望女成鳳從不是他的前提，父母的喻意已從女兒的名字中可知。

徐澤昌在2019年1月結婚，太太是模特兒及KOL，曾在《美女廚房》當美女學徒、有日本血統的Rei Ng（吳嘉麗）。

他們有生兒育女共識，初時計劃是生「老鼠仔」(2020年)。「因我屬鼠、太太屬蛇，取其『蛇鼠一窩』。」徐澤昌笑着說。新婚後他倆想過一段時間二人世界才計劃「造人」，但世事給他們驚喜，婚後三、四月已傳喜訊，女兒2020年1月出生，肖豬。

▲ 中醫師徐澤昌和太太在子女教養順其自然，大前提是女兒開心和健康。（被訪者提供）

喜脈知悉太太有孕

知悉太太懷孕，過程有趣。有天晚飯，徐澤昌不經意按了太太脈門，不得了！竟是「喜脈」！告訴她暫時不能吃她最愛的蟹了。太太以為他開玩笑，其後再驗證實已有身孕。獲悉快將當爸爸一刻，性格向來冷靜的他心情頗平靜，準備迎接小生命來臨。

Rei懷孕過程十分順利，她健康一向不錯，又有外母靚湯補身。本身是中日混血兒的她，愛吃日本菜刺身及生冷食物，懷孕後乖乖的全不沾唇。「太太健康不俗，孕前也毋須太多催谷，過程中除適當戒口也有做運動，懷孕期間太太體重無超標、無腰痛、無水腫，無暈眩無嘔吐，一切正常。只是她身形高，挺着大肚子，走到街上很矚目，引來途人注目。」

轉眼十月懷胎過去，本想順產的Rei，分娩時宮口的大小等了兩天遲遲未開得夠，於是選擇了剖腹。兩夫婦第一眼見到女兒，媽媽的反應是：啊！原來就是你！「至於我，仍很冷靜，見女兒合上眼睡覺，不期然說了一句：睡得好安詳。被助產士立即糾正：睡得很酣。」徐澤昌哈哈大笑。

做人最緊要開心

父母為女兒取名欣希，寄意她欣欣向榮、充滿希望。「做人最緊要開心、滿足和健康。希也有稀少之意，她是我的掌上明珠。」

▲ 徐澤昌與父親同是中醫，他不會要求女兒繼承，未來路向由她自行決定。（曾耀輝攝）

他有聘用陪月姨姨照顧產後太太，陪月是徐澤昌的舊員工，對中醫學有一定認識，與徐澤昌「雙劍合璧」。例如一般在婦女產後都會煮炒米茶，但他太太產後奶水充足，所以陪月已知不用準備炒米茶。徐澤昌見太太有燥熱現象，便囑陪月暫時少烹調雞菜式或湯水，改以豬肉入饌，根據體質來適時調整。太太有試過塞乳，他用手法替她推拿，並施以針灸在特定穴位，最後迎刃而解。

BB出世，中醫爸爸也肩負日常湊女工作：徐澤昌每天7時許起床，先替女兒換片，然後餵奶。做完一輪運動便上班去。歸心似箭下班回家，是兩父女的遊戲時間，至晚上哄女兒入睡也是他的任務。「我有必殺技，女兒不肯睡時，我摟着她依偎我的心口，拍拍她的屁股，很快便沉沉睡著。」

「捏脊」保健

爸爸是中醫始終有優勢，徐澤昌閒時會為女兒進行保健，「捏脊」便是其一，沿着BB的脊骨輕捏：或是做小兒推拿，都有保健作用。欣希是不愛喊鬧易湊的BB，吃飽飽已可以，好胃口，比同齡BB高大。

徐澤昌的湊女心得，最重要跟她玩，陪伴她和聊天。「女兒這階段需要多陪伴，和她講故事，給予多些刺激。給她吃營養食物，適當地曬太陽、做運動。兒童本身生機蓬勃，體質自然生長。除非體弱多病，才需要中醫介入。」

近一年疫情肆虐下不能四處去，餘閒時他們多在家中活動，幸家中有天台，一家三口常常齊齊做運動。徐澤昌常抱着女兒做親子運動，例如揹着她腿蹲、做引體上升。

徐醫師另一身份是健身教練，他覺得女兒有運動天份。「她會跟著我們做運動，例如腿蹲就照辦煮碗；聽古典及管弦樂會聞歌起舞。我會栽培她這一方面，找一樣她喜歡的運動，音樂讓她學，發展潛能。不會『大包圍』，寧願她專注學有興趣、有天份的，因材施教，因應她的天賦，從旁輔助。」

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爸爸教女：分析事情對錯

教養孩子，有些人建議兩夫婦分飾惡與善角色，他們暫時沒有如此「分工」。「畢竟女兒尚年幼，她都分不到我是在罵她，以為我在跟她玩。就算他日長大了，也未必會如此，始終父母與子女最重要是溝通，不純粹是教。向她分析事情對錯，教識她判斷才是重點，做一個有智慧的人就能明辨是非，決定自己所走的路向，生命是她的，日後怎行人生路，也是她的選擇。」

徐澤昌得到父親支持和鼓勵，走上中醫之路，深明支持子女的成長路，父母的支持舉足輕重。「要因應她的喜好和方向，可能女兒將來想做中醫，我是大力支持，她想做其他，我也贊成。也會對她說，女仔要保障自己，一定程度的學歷是需要的，但起碼要養活自己，不要下下依靠他人。」

隨心父母 快樂童年更重要

他和太太在子女教養方面採隨心態度，不望女兒成為人中之龍鳳，最重要是開心和健康。「人生就是這樣，就算你任職高位，最後回顧一生其實都是過眼雲煙。小朋友你給予她太多夢想，她未必一一做得到，可能有壓力更辛苦，不如讓她有個快樂的童年。」由於不是緊張型父母，欣希將來入讀學校也未搜集資料，順其自然，也不一定要入名校。

近年香港人移民他國數字大增，由於Rei是中日混血兒，她有想過一家移民往日本，徐澤昌說：「不排除這機會，但目前仍言之過早。但去日本也有很多事情考量，例如我的中醫工作能否繼續，我始終是經濟支柱，要小心考慮，移民後要維持到生活。」

未來怎樣難預計，但徐澤昌目前肯定的是，他完全被趣致可愛女兒融化了，心裏總是記掛她。「有時一天多病人看症，感到疲累時在休息時間看看女兒的影片，即精神抖擻充滿力量再繼續工作，像為我叉電一樣。」有說女兒是爸爸「前世情人」，用諸徐醫師身上，同樣貼切。

記者：周美好