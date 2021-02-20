人物專訪｜ 印度嫁來港Sammi不諳廣東話女兒患腦病變得勇敢　家庭困苦學做廚師自強

▲ 由印度嫁來港的Sammi因為家庭問題變得非常勇敢。

不少人或許會對「嫁到外地」存在一個美好的幻想，但對於來自印度的Sammi，在婚後隨丈夫嫁到香港，就令她遇上人生中最艱難時候，另因三名子女的出生，更大大改變她的性格以及面對事情的態度，不過因為女兒患腦部問題，令原本「嫁夫隨夫」的她變得堅強，決定接受培訓成為西餐廳廚師。

Sammi來港後一直視香港為家，希望自己的子女努力學習中文。詳情即看：【下一頁】

35歲的Sammi來自印度，她在2004年與印度丈夫於當地結婚，當時年僅二十的她因為懷孕而決定來港與丈夫同住。她在2005年到港，兩年內先後誕下兩名女兒，其中二女兒的出生，令她遇上人生最難過的時候。

除了因為剛來港的她對所有的事物都感到十分陌生，環境、文化與印度截然不同之外，對她來說最吃力的就是言語不通。她憶述二女兒在9個月大的時候，因為一次生病而導致腦部出現問題，至今仍未找出病因，

那時候我感覺到非常困難，我完全聽不明白醫生在說甚麼，他們只一直要求我簽名幫她施手術。

Sammi的丈夫同樣是印度人，惟因已在港多年，故對中文並不陌生，惟因性格比較悲觀，遇上困難時總是無法積極面對，令Sammi決定堅強起來，

丈夫當時情緒不太穩定，面對困難時他也比較喜歡逃避，但我主張解決問題，因為我相信有壞的時候亦一定會有好的時候。

訪問期間曾兩次談及子女，Sammi都忍不住流下眼淚，因為當時的「苦日子」讓她很難過，

那段時間要同時照顧兩個女兒，惟因醫院不讓小朋友探訪，故大女兒主要由丈夫照顧，但當時的我又同時要工作，因此過得十分辛苦。

來港僅兩年，不太懂說廣東話的Sammi，因為急需一筆醫藥費及生活費，曾逼不得已找工作，惟因不懂廣東話，多次求職徵侍應亦沒有得到回覆，最後只好當一名洗碗工，亦都因為這份工作，令她決定學好中文，

這份工作不是一份令人尊重的工作，所以很多人都不會尊重你，令到我感到好難過，幸好當時的老闆很好，他知道我家中的情況，需要經常到醫院照顧女兒，因此非常體諒我。

在最苦最難過的時候，往往就會令自己變得不一樣。以前軟弱怕事的Sammi，因為背負家庭的重擔因而變得堅強，

回想起那段時間都覺得好辛苦，有喊過，但都已經過去了，我知道如果當時我都崩潰的時候，沒有人會照顧我的家人。

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她深信學會中文後就可以改變一切，因而開始透過看電視學習廣東話，更踏出一步，結識身邊的鄰居及朋友，利用中英夾雜與鄰居溝通，主動請教他們中文的字詞、意思及發音等，令她慢慢開始勇敢嘗試用廣東話作日常溝通。

在2013年，她誕下了小兒子，二女兒亦因為得到政府的安排被送到寄宿學校，令原本要24小時照顧二女兒的她總算可以放鬆一點。去年她更因得到朋友的介紹，在僱員再培訓局修讀「西式助理廚師基礎證書」課程，後來更因為一份勇氣，令她獲得在連鎖薄餅的兼職廚師工作，

當我完成了課程後的翌日，因為兒子想吃薄餅，所以我們就去了薄餅店，然後我看到店內的經理，我鼓起勇氣用中文告訴他，我很需要一份工作，結果就成功了。

面對過去的一切艱苦，因為自己的努力而換來今日算是穩定的生活，Sammi認為保持樂觀是非常重要，

要經常保持正面的心態，而且要不斷努力學習，如果你停止學習，生活就會一直停滯不前，我覺得不應該這樣，你一定要去嘗試，因為『嘗試』或會令你有更好的將來。

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記者：郭詩詩