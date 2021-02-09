【#居家抗疫新任務】衝上雲端．一齊同藝術家online互動！

居家抗疫除了煲劇打機、自學瑜珈和甜品DIY，現在還可以透過虛擬互動，享受不同類型的藝術體驗！ 一年一度的大埔青年藝術節，今年移師網上進行，主題為《衝上雲端》，由駐場大埔藝術中心的工作室帶來一系列線上精彩活動，包括「藝術工作室 X大埔藝術中心」、「齊齊學」、「互動工作坊」、「虛擬體驗」，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、戲曲等多元化藝術範疇，無論是小朋友、青少年或老友記，都可以安坐家中，與一班藝術工作者來一場近距離的交流互動！

405工作室．發揮十八般武藝．讓舞台發亮



兩位舞台藝術家劉瑋欣（Anne）和賴妙芝（Yoki）誠意推介由她們主持的互動工作坊「舞台幕後揭秘」，邀請負責佈景、服裝、道具等舞台元素的後台工作人員，與觀眾一齊打開腦洞，暢談過往製作生涯的經驗和趣事，更會揭露幕後班底的各種神乎其技，例如分享遇上台上突發狀況的驚險應變、如何絞盡腦汁設計華麗得來又輕便舒適的多功能服飾，又會披露表演者極速換裝的秘密，以至從事舞台創作的苦與樂等，歡迎觀眾留言提問。

Anne和Yoki均認為，踏入數碼時代，網絡世界充斥著各種免費的資訊及消閒娛樂，舞台表演作為一種相對傳統的藝術表現方式，正面對社會急速轉變所帶來的衝擊和挑戰，例如怎樣以嶄新手法保持觀眾新鮮感、發揮創新思維加強舞台效果等，期望藉著今次活動與藝術愛好者互動交流，找到帶領舞台藝術與時並進的路向。

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蔓延工作室．新角度探索大埔．拉近社區



三位創作人崔展鴻、阮漢威、謝徵燊（Mousey）活躍於劇場、電影及音樂等領域，平日擔任音樂原創設計、舞台設計及燈光設計，今次特別拍攝了一套360度全景短片，以大埔藝術中心及鄰近的大埔林村河作主景，以錄像呈現建築物在不同視角之下的獨特美感。片段亦會從工作室⻆度，讓觀眾了解藝術家在疫情期間的工作日常，在攝影錄像美學之間連繫社區。工作室亦會聯同本地表演者及創作人帶領共四節教學工作坊，主題包括表演、形體、文本及音樂。

另一不容錯過的清談節目，結合西洋星座和藝術元素兩個迴異主題，邀請星相學研究者兼劇場音響藝術家陳詠杰擔任嘉賓，以新穎角的星學及靈性度，輕鬆暢談今年藝文界的前景、每個星座特質對應藝術工作者的優勢，在當下社會環境中應如何調整心情，把握機遇迎臨新挑戰，還設有觀眾問答互動環節。一般藝術討論都集中於作品、創作過程，討論創作者的比例較為少見，用星學的⻆度出發去切入更絕無僅有，主題十分貼地！

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大埔青年藝術節2021

日期：2月27至28日（六至日）

場地：網上進行

主辦單位：大埔區議會社區重點項目工作小組及香港藝術發展局合辦

查詢：3468 3400

所有活動將於大埔藝術中心網頁及YouTube頻道進行網上直播，互動工作坊則透過zoom/google meet進行，詳情可留意Facebook及Instagram帖文

（資料由客戶提供）