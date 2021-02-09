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【經典鉸剪手】添麥菲新廣告重現30年前尊尼特普鉸剪手　《幻海奇緣》雲露娜回歸助陣 【有片】

娛樂 13:11 2021/02/09

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荷李活新一代美男添麥菲查洛美，扮成1990年電影《幻海奇緣》中經典角色愛德華的兒子Edgar，以鉸剪手造型拍汽車廣告。

美式足球年度盛事超級碗（Superbowl）日前於美國舉行，一如以往不少大品牌趁機邀請巨星拍廣告在節目期間播放，以爭取觀眾注意力。今年最具話題之作首推荷李活新一代美男添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）扮成1990年電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）中經典角色愛德華的兒子Edgar，跟該片原來的女主角雲路娜維達（Winona Ryder）齊齊演出美國汔車品牌Cadillac的電動車廣告。

汽車廣告借鉸剪手兒子也可駕駛這概念，來宣傳其無人駕駛功能。（網上圖片）

30年前，尊尼狄普（Johnny Depp）在鬼才導演添布頓（Tim Burton）作品中演有一對鉸剪手的愛德華，淒美愛情故事成造影迷經典。原作有關社會邊緣人難以融入主流社會，如今被借用概念推銷hands-free駕駛，會否有違原意？添布頓就在《洛杉磯時報》指出：「令自己引以為傲的作品，能夠得以延續並隨時代演進，是很罕有的事。我很高興看到Edgar如何適應新世界，希望電影（《幻海奇緣》）的影迷及首次接觸這部戲的觀眾會欣賞這廣告。

1990年的《幻海奇緣》是添布頓跟尊尼特普及雲路娜維達合作的經典愛情片。（網上圖片）

Edward Scissorhands添麥菲在廣告中與愛德華同樣擁有一對鉸剪手，也因此令他的生活帶來許多不便，也難以交友，成為沉默孤寂少年。最後Edgar得到母親贈送一輛有無人駕駛功能的電動車，他終展現笑容。廣告中扮演Edgar母親的正是《幻》片女主角雲露娜維達，她演的Kim當年愛上有怪手的愛德華。

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憑同志愛情片《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）而走紅的25歲添麥菲查洛美，早前接受《Vogue》雜誌訪問時表示，自小是添布頓影迷，能夠跟雲露娜合作更是夢想成真。49歲的雲路娜也大讚添麥菲靚仔有才華又和譪可親，很適合演Edgar。

根據YouTube統計，這借用了電影經典角色的汽車廣告成為2021年超級碗期間推出的各大廣告中最多人觀看的第3位，推出一日已有逾424萬人次觀看。而不少網民也喜歡這個溫暖窩心廣告，還希望添布頓會把之發展成《幻海奇緣》續集電影。

記者： Mandy

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