人物專訪｜印度嫁來港Sammi放棄當護士夢想　視港為家讓子女學習中文　

▲ 來自印度的Sammi來港後一直視香港為家，努力學習中文。（郭詩詩攝）

來自印度的Sammi來港至今已是第16個年頭，雖然她來港後曾經歷過人生最難過的時段，但她認為香港給予前所未有的「安全感」，女性的工作能力可以受到肯定，令她想一直留在香港，也期望子女可以學習中文。

Sammi在婚後隨丈夫嫁到香港，因三名子女的出生大大改變她的性格以及面對事情的態度。詳情即看：【下一頁】

來港前的20年，Sammi一直在印度生活，當地的文化與本港大有不同，直至她來到香港，才深深感受到「安全」。她提到以前在印度的時候，所有女性都必須要留在家中，即使要外出都一定要與至少一名男性同行，對比之下，香港對她來說是非常安全，「我可以自己外出，去哪裡都可以」。

Sammi在印度時已取得相當於文憑試的學歷，當時亦正開始修讀護士課程，惟後來因結婚及懷孕而被逼停止讀書。她提到自己因為是女兒身的關係，一直為家人帶來壓力，

在印度，如果誕下的是女兒就會感到好大壓力，因為會擔心女兒的安危，因此好想女兒快點嫁人，不要讀書，所以很多印度女人早在18、19歲時已經結婚。

她憶述自己剛來港時的心情十分興奮同時又感到害怕，因為對香港一無所知的她可算是「由零開始」。20歲時已誕下第一胎的她，在照顧子女的過程中亦慢慢成長，而在港得到的自由更令她想一直視香港為家。

香港是好靚的地方，我好鍾意香港，我不會將印度的文化套在子女身上，我會給他們自由和權利，讓他們可以表達自己心中所想。

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她身邊有不少同時由印度來港的家庭，他們大多拒絕小朋友與香港人相處、學習中文，但Sammi並不一樣，她為了讓子女融入社區，堅決將子女送入主流學校，讓他們接觸中文，更在生活中默默地「扶助」他們。

我經常逼他們與香港的小朋友一同玩耍，利用互相借玩具而建立友誼。如果我不逼他們成為朋友的話，他們根本不會說中文甚至不會認識他們。

子女逐漸成長，令Sammi有更多時間可以賺錢養家，但她一直沒有忘記自己的「夢想」，

我嘅夢想係可以喺香港讀書，當時係印度開始左讀護士，但讀咗幾個月之後就結咗婚，令到自己的學習停左，繼而來到香港生兒育女，夢想就只好放在一旁」。

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記者：郭詩詩