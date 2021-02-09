【港區國安法】黎智英保釋被終院撤銷續還押　律師指將再向高院申請保釋

▲ 終院今(9日)一致裁定律政司上訴得直，黎智英保釋被撤，續須還押。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智較早前被控勾結外國勢力後獲高等法院批准保釋，律政司向終院申上訴許可獲批，黎保釋被撤及還押。終院今(9日)一致裁定律政司上訴得直，黎保釋被撤，續須還押。終院指，國安法第42（2）條對被告保釋加上嚴格門檻要求，原審法官批准黎智英保釋時錯誤詮釋條例；黎智英律師團隊指將會再向高等法院申請保釋。

黎智英（73歲）早前就欺詐罪被還押，其後再被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎及後獲高院法官李運騰批准保釋，律政司向終院申請上訴許可獲批，黎被終院撤銷保釋，終院上周一（2月1日）就律政司提出上訴展開聆訊。

終院今宣讀裁決，5位法官一致裁定律政司上訴得直，並頒下書面判詞。

判詞指，終院留意到香港特別行政區一直未依《基本法》第23條定立國家安全法，因此中央於2020年6月30日將國安法加入《基本法》附表3，並由特區政府實施。

判詞指出聆訊焦點之一，即國安法第42（2）條訂明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋，雖然答辯方在聆訊中指條例規定被告有證明責任，減損了憲法保障權利，法庭須作出補救性詮釋，故責任應由控方承擔，惟終院指缺乏司法管轄權，故拒絕接納該項論據。

判詞續指，終院裁定國安法第42（2）條對「有利於保釋的假定」衍生一個特別例行的情況，為保釋申請加入嚴格門檻要求，法官須先決定是否有充足理由相信被告不會續作危害國家安全行為。

判詞續指，於考慮過程中，法官應考慮席前一切相關因素，包括可施加的保釋條件，而就危害國家安全行為的定義，法官應解釋為任何構成違反國安法或香港法例罪行的行為，而法官應評估及判斷條例所指的「充足理由」，過程不涉及舉證責任。

判詞指，原審法官李運騰批准黎智英保釋時，引用了唐英傑案例的法律原則，案例錯誤地剔除了第42（2）條在一般保釋原則加上的嚴格門檻，原審法官亦誤解為拒絕保釋，須有理由相信被告會續作出危害國家安全，並錯誤地把第42（2）條視為對《刑事訴訟程序條例》第9D條無甚影響。

判詞續指，原審法官錯誤詮釋第42（2）條，及誤解新門檻的性質及效力，雖然原審法官本意為套用正確法律測試，但採用了錯誤處理方式，把第42（2）條的問題與第9D條的酌情考慮混為一談，未有依第42（2）條作妥善評估。

終院遂裁定律政司一方上訴得直，黎智英准保釋判決須擱置，黎續須還押，黎仍可重新覆核保釋申請。黎智英一方的法律團隊於散庭後表示，研究判詞後，將會再向高等法院申請保釋。

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記者：王仁昌