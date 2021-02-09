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【廿年新高】公屋輪候時間最新升至平均5.7年　25.3萬家庭等上樓

社會 12:48 2021/02/09

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房屋署更新公屋輪候數據。（資料圖片）

房屋署今日（9日）更新公屋輪候數據，截至去年12月底，一般申請的輪候時間是5.7年，較對上一季微升0.1年，仍遠離政府3年上樓目標。另外，長者一人申請者等上樓平均3.4年，數據較對上一季多0.1年。

截至去年12月底，約有15.39萬宗一般公屋申請、以及約9.95萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共25.34萬人輪候中。一般申請者的平均輪候時間為5.7年，至於長者一人申請者的平均輪候時間是3.4年。

輪候時間再上升，房署解釋去年火炭駿洋邨被用作檢疫中心，以及粉嶺暉明邨曾被人破壞，未能如期編配；加上早前公屋編配，因疫情受到一定影響。隨着駿洋邨及暉明邨已預配的公屋單位入伙手續陸續完成，以及整體編配工作逐步恢復正常，署方會盡力加快編配程序，以減低對編配進度的影響。

按房署資料，「公屋輪候時間」以住戶申請公屋的登記日期開始計算， 直至首次配屋為止。該輪候時間是計算過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者，其輪候時間平均數，並不等同輪候冊申請者須等待配屋的時間。

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記者：吳卓峰

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