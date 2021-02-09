【好人好事】10歲男童捱凍為80部車剷雪　盼抗疫醫護盡快回家休息

▲ 美國一名10歲男童希望醫護人員工作後盡快駕車回家休息，跟朋友為多輛車剷雪。

新冠肺炎持續肆虐全球，美國感染人數持續高企，醫護為抗疫疲於奔命。美國部分地區日前遭受暴風雪侵襲，有一名10歲男童想為醫護出力，希望他們工作後可以盡快駕車回家休息，跟朋友一起到醫院旁停車場，為多輛汽車剷雪。

為醫護人員清除車上積雪

綜合外媒報道，美國部分地區最近遭受暴風雪侵襲，華盛頓、紐約、波士頓等地被厚雪覆蓋，部分積雪更達幾十厘米厚。在嚴寒的冬天，在羅德島州（Rhode Island）有一名10歲男童Christian Stone捱冷，與媽媽的朋友Abbey Meeker到Westerly Hospital醫院旁停車場，為醫護工作人員清除車上積雪。

自發做這次義工的10歲男童Christian表示想感謝一眾醫護，希望自己能夠略盡綿力，幫助他們更快地回到家中。

醫院工作人員在整個新冠肺炎大流行中，一直幫助我們，現時為何我去不幫助他們？醫護每天都在抗疫，他們都想下班回家，因此我希望為他們的車鏟雪，讓他們盡快回家休息。

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男孩自小樂於助人

Abbey表示自小已經認識Christian的媽媽，一齊看著他長大，稱讚這位10歲的小男生思想成熟，有顆樂於助人的心。

從影片片段可見，當天的天氣寒冷，戶外一片雪地，車上的積雪很厚，2人動用鏟子等工具，花力氣才可以清理車上的雪，2人共清理了約80部汽車的積雪。Abbey更曾在剷雪期間，外套兩度被雪水弄濕，需要更換另一套衫才可以繼續工作。

有一些醫院工作人員知道後，很感謝他們，甚至提出要支付服務費用。Christian與Abbey均婉拒，更趁機答謝他們表示︰

我們正在為你們做這件事，只因為你們服務市民。我們希望醫護等工作人員經過一天的工作後，能夠盡快回家見家人。

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責任編輯：王明芳