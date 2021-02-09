【復課安排】教育局將向學校發指引 若師生需接受強制檢測須有陰性證明才可回校

▲ 教育局局長楊潤雄指，局方將向學校發指引，要求需要進行強制檢測的師生，須有陰性證明才可回校。（經濟日報資料圖片）

筲箕灣官立中學有兩名中六學生確診及初步確診新冠肺炎，均居於曾被圍封的鰂魚涌惠利大廈，早前曾回校在同一禮堂考試，同場約130名師生要檢疫，全校強制檢測。教育局局長楊潤雄認為，暫時未見學校出現爆疫情況，希望文憑試（DSE）可如期於4月開考；又指局方將向學校發指引，要求需要進行強制檢測的師生，須有陰性證明才可回校。

楊潤雄今日（9日）出席一個電台節目時表示，有學生染疫的筲箕灣官立中學，學校有做足防疫措施，據衛生防護中心推斷並非校內感染，但為安全起見，決定安排同場考生及老師檢疫，暫時未見校內出現爆疫的情況，已要求學校做好防疫工作，減低傳播風險。

楊潤雄說，政府現時會因應情況，採取突擊圍封或強制檢測行動，教育局將向學校發出指引，如果校內有師生居於受圍封地區或需接受強制檢測，當他們知道有關安排後，有責任通知校方，在未接獲陰性結果證明之前，都不能回校。他續稱，教育局放寬學校於農曆年假後，容許最多三分一學生可回校上課，當局會密切留意疫情發展，如疫情進一步受控，不排除可容許更多學生回校上課。

楊潤雄亦期望，今年文憑試（DSE）可以如去年一樣如期在4月開考，但若不能，早前已與學界商討到6月才舉行。

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記者：陳曉瑩