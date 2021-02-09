兩名中三學生涉於社交媒體以少女援交作招徠騙財　警方：被捕男女活躍約半年

▲ 兩名中三學生涉於社交媒體以少女援交作招徠騙財。（曾秋文攝）

年僅15歲和16歲的中三男女同學，在疫情期間賦閑在家，利用社交媒體，以年輕少女援交作招徠，以1.9萬元作交易進行詐騙，警方經調查後拘捕該對學生，被捕2人分別16歲少年和15歲女童，就讀中3，為同一中學同學，在疫情期間無需上課，他們同涉「以欺騙手段取得財產」 罪名。

油尖警區刑事調查隊第4隊陳世章督察表示，本月4日警方999報案中心接到匿名人士報案，指尖沙咀一間時租酒店有人被非法禁錮，警方接報後到上址調查，發現其中一個房間內有一名28歲男子和15歲女童，經調查後相信有人與未成年人士進行援交，遂將2人帶返警署調查。

經調查後，警方發現該名28歲男子為案中受害人，在同日較早前在社交媒體一個聲稱可作出援交服務的討論區，與中介人接洽，對方指可提供服務，再相約受害人自行到尖沙咀一間時租酒店，在當日晚上11時許，一名16至18歲的女子陪同案中15歲女童到達時租酒店，受害人將1.9萬元給予該名女子後，15歲女童與受害人登記租用其中一個房間，此後有人以不同藉口拖延時間，估計是等候同黨報案，再借機會企圖逃走。

警方經調查後，相信有人利社交媒體以援交作招來騙財，鎖定一名16歲男子，在昨日(8日)下午在油塘一公屋單位將其拘捕，相信他是案中擔任中介人角色，負責尋找目標。陳世章指，該對被捕男女活躍約半年，仍調查是否早前有其他受害人士，案中仍然有人在逃，不排除再有人被捕。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文