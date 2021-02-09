【疫境求存】兄弟開食店嚴控成本媽媽出手洗碗　私房火鍋疫下變陣攻精緻午餐

▲ 從古著店到食店，兩兄弟拍住上，咬緊牙關同心創業。

體現大時代，能屈能伸乃真香港人，這對型佬兩兄弟正是例子。由90年代經營古著起家，到創立自家牛仔褲品牌，至轉營私房火鍋店，再到現在走到深水埗文青區開西餐，一直都是時勢所迫。馬死落地行許多時都不是壞事，只要兄弟同心，便會其利斷金。

90年代時，大哥Jim出沒之地乃旺角潮流特區一帶，本來是幫家裏做五金生意，因為潮流興古著，二人極欣賞，就入行開古著店。

「其實那時都是知啲唔知啲，心諗去美國入貨實無死啦，後來才知道行家去泰國，成本低好多。」Jim笑說。

幸而那時經濟市道好，生意暢旺，他們便想到不如創立自家品牌，就找廠商朋友幫手，自行設計，生產了第一條本土製作自家品牌牛仔褲，名為Double Dog。因為款式夠潮夠型，幾百元一條，便宜過外國貨大半，結果一炮而紅，好景時於旺角也有分店。

▲ 炸西班牙黑毛豬扒鵝油撈麵($79)：鵝油是購自一間相熟臘味店，鵝油夠香，配粗麵一流。豬扒亦炸得香脆有咬口。(曾耀輝攝)

樓上舖兼營Cafe

1999年尾，他們搬到加連威老道樓上舖，開了Double Brother時裝店，專賣自家品牌產品，除了Double Dog，還有 Black division等幾隻隻牌子，是當年潮人心目中追捧的本地型牌。可惜好景常，2014年社會運動開始，經濟受打擊，樓上時裝店生意開始走下坡。有朋友提議他們不如用一半店面來做飲食，店子面積夠濶落。

那時又開始興樓上食店，尤其是型格Cafe仔，兩兄弟思前想後，覺得可以一試。於是又再次由零開始，把一半鋪面精心打造成用餐區，而時裝則保留一半。

Jim坦言，兄弟二人都沒有餐飲經驗，只是細佬Chris閒時也有下廚，對烹飪有興趣，不斷再睇Cookbook和上網睇煮食片最初只能做些簡單，例如炸薯條、All day breakfast……見客人對食物的反應不俗，便又嘗試放膽做多些菜式。

後來，更有客人包場做派對，逐步學習如何經營餐飲，汲取經驗，製作沒有餐牌的私房餐單。「細佬有些煮食天分，加上大部分客人都好nice，常會給意見，讓我們可以改進。」Jim說。

正式轉營飲食

時裝業競爭實在太激烈，本土小品牌難以生存，直至2015年，他們便忍痛地把時裝業務結束，把店子完全轉做飲食，「真的是割喉式賤賣，一條牛仔褲賣幾十元。是我們兩兄弟一手經營的品牌喎，那時我哭了出來。」他說。

俗語說：萬事起頭難，他們做飲食亦捱過了最難開始的第一步，陸續多了熟客光顧，所以除了做西餐外，他們也開始嘗試兼營火鍋。

最初也都是撞板數次才學精，原來想買到靚海鮮要中午去，因為中午後才到貨。加上Jim說自己對品質有要求，於是跟弟弟研究湯底，給他想到餐單內最得人心的龍蝦湯。於是，二人便著力研究如何再煮好一個食火鍋用的龍蝦湯底，再配合各式時令海鮮、肉類、蔬菜，每樣都如精品般每位計，分量恰好，切合了香港人樣樣都想吃到的心態。結果私房精品火鍋一推出，同樣一炮而紅，booking常常full。

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業主收樓心徬徨

不過天色不會常藍，去年突然收到業主的信話要收樓，最遲6月要走，「我都有預到這一帶會收樓重建，但沒想過如此快。」Jim說。

那刻，他們想過轉行放棄飲食，因為知道很難找到如舊店般相宜的租金，而最大問題是碰上這百年難遇的疫情，更是為難。但經過時間冷靜下來，發覺就此停下來都不是出路，於是他便和細佬四出睇舖，本來想找返尖沙咀。

後來發現深水埗大南街一帶，文青味有型格，剛巧有現舖兼可以即刻開業，就決定重新開始。11月試業，開始做私房火鍋，日日有訂座，熟客紛紛到來。豈料第四波疫情剎到，又來6時晚市禁堂食，火鍋突停。夜市沒了，惟有轉攻午市。

轉攻午市變陣

「現在每天只做好一個午市，早上到街市買餸、回來預備，好彩以前細佬都是做西餐先，如今再加些新意，午市菜單有炸西班牙黑毛豬扒鵝油撈麵、汁燒頂級牛頸脊飯、黑松露牛肝菌意粉、香辣蒜片蝦意粉等，同樣如火鍋般貴精不貴多，每天8款左右。

老實說，做西餐事前預備的工夫比火鍋多，收舖後又要醃豬扒、煮意粉，半熟再用。現在6時收店，要到9時才收工，做足12小時。」Jim說。

因成本關係，Jim不敢請人，連兼職洗碗也請不起，所以要勞煩老媽早上出手，「我都好過意不去，待午市過後，常叫老媽離開，洗碗清潔雜務一腳踢。」他說。

老媽眼見兩個兒子為店拼搏，又怎會坐視不理。新年在即，她老人家的愛心蘿蔔糕又宣告出籠，「以前在舊店只有熟客訂購，怕她辛苦也不會接多柯打。不過她今年仍想繼續做，便讓她做吧。」

一家人就是這樣，愛便是從這些小事中體現出來。

月Evening

地址：太子大南街124號地舖

電話：96636345

業時間：12nn-6pm、周一休息

記者：郭秀芳