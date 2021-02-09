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涉瞞逾百萬貸款再借45萬賭外圍馬　警長認罪判240小時服務令

社會 13:08 2021/02/09

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警長李鴻發（右）認罪，判處240小時服務令。（經濟日報資料圖片）

51歲警長涉於4年間3次向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）借貸時，隱瞞其他貸款過百萬元，從而騙取互助社批出逾45萬元貸款，涉案警長更被揭發非法外圍投注賭馬，早前承認欺詐及向收受賭注者投注等4項控罪，今（9日）於東區裁判法院被判社會服務令240小時。

涉案被告為警長李鴻發（51歲），早前承認3項欺詐罪及1項收受賭注者投注罪。

被告還押到今判刑，以索取社會服務令及背景報告。辯方指報告內容正面，被告並獲家人支持，感化官認為社會服務令對被告有益處，而被告亦願意履行無薪工作。主任裁判官錢禮終採納報告建議，判以240小時社會服務令。

案情指，案發時被告為香港警察儲蓄互助社會員，他於2016年6月向互助社申請借貸13.7萬元，而他於表格上訛稱自己沒有在其他財務機構欠款。事實上，被告當時分別於星展銀行等3間機構欠款共逾121萬元。

被告其後再於2018年4月及2020年3月分別再向互助社借貸15.4萬元及16萬元，而他當時仍拖欠其他機構81萬元及121萬元，但卻拒絕於申請表格上透露。

警方調查下又發現，被告先後於2020年3月兩度透過非法外圍投注賭馬，涉款共2,280元。

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記者：林欣樂

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