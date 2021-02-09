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警方拘捕4名無業男女　涉尖沙咀偷取價值14萬元紅酒和二手名貴手袋

社會 13:11 2021/02/09

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警方拘捕4名無業男女涉尖沙咀偷取價值14萬元紅酒和二手名貴手袋。（曾牧秋文攝）

警方破獲一個活躍於尖沙咀區盜竊集團，涉嫌去年9月和本月先後在區內偷取價值14萬元的紅酒和二手名貴手袋，賊人以聲東擊西手法犯案，警方經調查後拘捕3男1女，成功起回涉案紅酒。

被捕4人中3名男子(42至57歲)、女子(29歲)，全部報稱無業，涉嫌「串謀盜竊」和「處理贓物」罪，現正被警方扣查。

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油尖警區刑事調查隊第3隊主管莊德謙督察表示，本月初尖沙咀一間售賣洋酒的店舖向警方報案，指店內一支價值14萬元的法國紅酒被人偷去，職員翻看閉路電視錄影片段，發現早前有3名人士進入店內，其中2人以聲東擊西手法，分散店員注意力，另一人趁機將紅酒偷去。警方經調查後，發現有人以約10萬元將該支紅酒在網上出售，稍後鎖定目標人物，在前晚(7日)於油麻地拘捕3人，並尋回該枝涉案紅酒。

經進一步調查後，發現該個盜竊集團在去年9月12日於尖沙咀區一間售賣二手名貴手袋的店舖，偷取一個以3.8萬元出售的手袋，當日1男1女以同樣手法犯案，相信是紅酒案中被捕人士，探員鎖定另一名目標人物，在昨日(8日)下午於旺角區再拘捕一名42歲男子，相信他為同一盜竊集團賊人，現正調查涉案集團是否涉及同類案件。

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記者：曾秋文

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