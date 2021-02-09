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【好人好事】9歲女童遺失心愛小熊公仔　暖心主題樂園人員翻8噸垃圾尋回

親子 15:13 2021/02/09

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內地一名9歲女童遺失心愛小熊公仔，主題樂園人員翻找8噸垃圾後尋回。

近日內地一名9歲女童與家人到上海海昌海洋公園遊玩，從樂園度假酒店退房後，發現心愛的小熊公仔不見了。主題樂園工作人員從媽媽口中得知消息後，翻找超過8噸垃圾，最終在三天後尋回小熊，並將公仔清洗乾淨，送回女童手上。

綜合內媒報導，女童為心愛小熊取名為「張英賢」，公仔自她1歲起陪伴至今。女童對公仔的感情十分深厚，媽媽指遺失小熊的當晚，女兒哭到晚上12點，甚至在睡夢中還在哭。

得知女童在樂園酒店遺失心愛小熊，9名工作人員立即在垃圾房尋找公仔的蹤影。由於垃圾經壓縮至密封箱，工作人員要把箱子全部打開，才能開始尋找。仔細找了三天、翻找超過8噸垃圾之後，工作人員終找到小熊公仔。

 

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工作人員隨後把小熊清洗乾淨及曬乾，更帶着小熊在公園內拍攝《小熊奇遇記》短片，一同寄給女童。女童見到小熊重回自己的身邊，開心得手舞足蹈，不斷親吻小熊。媽媽亦感高興，向工作人員表達謝意。

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責任編輯：王明芳

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