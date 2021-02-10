夢想創業︱大廚重病逃出鬼門關賣樓創業圓夢　日賣限量鮮製漢堡回歸慢活

▲ 曾當餐飲集團總廚的阿Mike，因一場突如其來的大病，死過翻生，令自己重新思考人生為何？最後決定賣樓創業圓夢。

走過死蔭幽谷的人，特別珍惜生命。曾經是連鎖餐飲集團，管理過6間分店的總廚阿Mike，終年忙碌。他坦言一場突如其來的大病，令自己重新思考人生為何？

去年終決定和識於微時的好友開了一間漢堡包小店，以麻辣牛肉為餡，每天限量鮮製，賣完即止，享受慢活的新生活。

▲ 手工安格斯牛肉漢堡($58/個、配薯條及汽水加$10、轉特飲加$10）：經典口味牛肉漢堡，因為是自家打製，肉扒的口感不會死實，肉汁多。(湯炳強攝)

香港飲食業處於寒冬，如此疫境下開店，冒險難免。「我又不是想發逹，簡單能做到自己想做的事便成。以前做阿頭，經常要處理好多事，現在只想簡單地做好一個漢堡包。」阿Mike說。

自小就負起家裏廚房佬重任，因媽媽患病，需要煮飯給弟弟妹妹吃，訓練到烹飪知識，後來煮食興趣。中學未畢業，因喜歡吃意粉，就試去西餐廳做學廚。發覺自己原來都有點天份，加上工作醒目勤快。輾轉幾年，已在諾士佛台的西餐廳做大廚，後來更在中環和記大廈米芝蓮意大利餐廳IL MILIONE做fine dining。

「那時工作好順利，升職好快。後來又得一個港式連鎖餐飲集團邀請我過檔幫手一個年輕新品牌做開荒，職銜不低。」他承認那時很意氣風發，正是人生高峰期。

幸運逃出鬼門關

只是生命許多時都愛和人開玩笑，他知道自己有先天心漏症，5歲做過手術，每5年檢查一次，一直都無事。至2015年時依舊例行公事去檢查後，發現他的心臟主動脈撕裂，要留院立即做手術。他頓時腦海一片空白，心裏嘀咕「唔係嘛！連個天都要玩我？」

同年4月，他在醫院動了個大手術，至今胸口留有一道長長的傷疤如印記。總算逃出鬼門關。那段日子，他卧在病床上，思前想後，想到自己只有35歲，想到兒女還小，滿是徬徨。「工作了這麼多年，都是為人家打江山，何不自己創業闖天下？」他反問自己。

康復出院，雖然公司極力挽留，然而他去意已決，便把樓宇物業賣掉，把資金招來金主投資，合資開餐廳，主打台灣菜加西餐。

生命兜轉走回頭路

起初生意不俗，兩年間開了3間店子，增長神速。Mike一心以為生意上軌道可以安定下。可惜他和拍檔及投資者對發展意見有分歧，結果店子做到2018年，便拆夥收場。

「之後又有老闆打本投資，再開另一間餐廳，主打西式茶餐，最高峰時期開了6間，不同類型的，如雞煲、漢堡包店。不過壓力很大，精神超出負荷，結果在2019年中決定辭掉工作。」他說。

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回想初心，病後對自己的承諾不是只想簡單點過生活嗎？現在兜兜轉轉，又走回原點。

「在這段休息期間，剛好老朋友阿德想找我一起創業。我們相識於微時，以前又試過做拍檔，一拍即合。」

今次他笑言是真的向著簡單的方向走，二人商量過不如開間漢堡包小店，「我們都加入了新創意，不是一般的漢堡味道。大家都做過麻辣雞煲，不如就嘗試以麻辣做主題的漢堡啦！」

每天限量鮮製

於是找到長沙灣的一間小店鋪，專做外賣，正好切合現在疫情蔓延時。別以為做漢堡不講究新鮮，他們不賣現成的漢堡扒，而是要求每天用人手打，他說：「漢堡扒一定要鮮製才好食，每日打兩次，早上開舖前打一次，下午再打一次。」店子選料不馬虎，用美國安格斯牛肉、羅馬生菜，麵包則選本地老字號鳯香園。

招牌麻辣漢堡的麻辣醬，是自家調製，靈感取自台灣眷村的風味，以藤椒、青花椒、川花椒、辣椒乾等再加薑、蒜、蠶豆和香料，配牛肉夾味不在話下，滿有水煮牛肉風味，其中筆者最愛的還是配雞扒，麻辣和雞肉根本是絕配。

更不得不提的是每周快閃口味，今周是芫荽漢堡，製作更加落工夫，要先用大量芫荽加洋葱、黑椒及香草打成青醬，漢堡扒還要加芫荽碎一起打。最後搽醬放牛扒，最正是還會夾上一大撮新鮮芫荽，芫荽控尖叫吧！

麻堡MABO

地址：九龍長沙灣青山道153號地下B舖

電話： 3486 9229

營業時間：11:30am-10pm

記者：郭秀芳