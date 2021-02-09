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【洗邋遢】抽油煙機爐具藏千年油污　廚房清潔秘笈揭開6大黑點【附清潔步驟】

親子 15:31 2021/02/09

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廚房清潔主要去油漬，媽媽們必須留意6個廚房重點清潔位置。

新年大掃除其中一個重點必定是媽媽聖地——廚房！不少媽媽們的時間有限，對廚房清潔不知從何入手，亦不懂如何選擇廚房清潔劑。網上裝修平台「裝修佬」分享一個廚房清潔秘笈，指廚房清潔主要去油漬，必須選對清潔劑及清潔重點地方，以下6個廚房的重點清潔位置，媽媽們必須留意！

1. 抽油煙機

抽油煙機用作抽走煮食時的油煙，可說是廚房中積藏最多油污的電器，所以建議每星期也要簡單清洗一次抽油煙機。以下是兩種不同抽油煙機的清潔方法：

- 排氣型

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- 再循環型

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2. 煮食爐

第二個最多接觸煮食油污的就是煮食爐，食物的汁液碎屑經常不小心落在爐頭上，經歷過長時間的積藏後，除了髒污外，更可能引來昆蟲。

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- 電磁爐

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3. 磚與檯面石

牆身和料理檯檯面經常是大家忽略的清潔位置，但油煙接觸到牆身，及經常接觸到醬汁茶漬的檯面石，其實也不太乾淨。磁磚與磁磚間的縫隙特別難清潔，可以試著用洗潔精覆蓋上縫隙，之後清潔就相對容易。

而無縫檯面石，一些質素相對較差的檯面石易沾上醬汁茶漬等髒污，如果用了各種方法也未能清走污漬，可考慮使用水磨砂紙輕輕力把污漬刮走。

廚房的無縫檯面石都易沾上醬汁茶漬等髒污。（i-stock圖片）

4. 砧板

砧板也是一個一般人少留意，但容易積藏細菌髒污的物件。日常清潔的話，砧板需要用百潔布刷洗掉食物殘渣，並清洗2次，最後豎起晾乾，間中要用熱水慢燙，畢竟是直接接觸食物的器具。

5. 廚房抹布

抹布除了要定期更換，也建議一星期用熱水加入洗衣粉浸5分鐘，再用熱水過淨並風乾，保持抹布潔淨，避免把髒污不斷來回在廚房內抹。

6. 鋅盤和龍頭

廚房的鋅盤因為會接觸油脂及食物殘渣，所以比洗手間的鋅盤更容易髒污，但其實簡單使用百潔布沾洗衣粉、梳打粉或洗潔精洗刷便可。

而水龍頭則可以用牙膏擠在抹布上擦拭，可令水龍頭變回有光澤，但要避免用粉狀及酸性的清潔劑清潔，避免生鏽及刮花。

文章獲「裝修佬」授權刊登

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責任編輯︰林綺玲

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