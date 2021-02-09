【無品客人】寫錯地址累外賣員再送拒補錢　補習女教師侮辱︰不讀書才送外賣

▲ 南韓一名補習女教師寫錯地址，要求外賣員轉送，因不滿要補差額而侮辱外賣員。

在疫情下，不少行業都出現裁員及減薪潮，有人轉送外賣幫補家計。近日南韓一間補習社爆出醜聞，有補習女教師叫外賣，卻寫錯地址要求外賣員轉送，她因要補差額而侮辱外賣員，指對方不讀書才要送外賣，引起網民抨擊她的行為缺德。

藉口推搪不想給附加費

綜合南韓傳媒報道，首爾一名自稱是補習老師的女子外賣下單時寫錯地址，外賣員按地址送達餐飲，她又多次沒接電話。外賣員等候多時後，才得悉她寫錯地址，還要送回正確地方。

外賣員到達正確地址後，按公司規定向補習老師收取3,000韓圜（約21港元）的附加費，她卻表示工作忙碌及沒零錢，要外賣員在樓下等待，一再拖延下才不情不願付款。

侮辱人不讀書才送外賣

事後她感到非常不滿，並致電外賣平台投訴。外賣平台其後公開電話錄音，補習老師表示，「這是詐騙，你多賺我3,000（韓圜）會變大富翁嗎？」她更出言侮辱外賣員，點撃看她的言論︰

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當時接聽電話的外賣平台職員已請補習老師注意，說話不要太過份，怎料她愈說愈激動，繼續口出惡言。

補習社稱女子只負責接送

補習老師強調「不讀書才送外賣」，職員在對話期間已請她不要再發表歧視說話，但她還是沒完沒了。 外賣平台因此公開她的電話錄音，引發社會公憤，批評補習老師自己寫錯地址在先，卻不願承擔責任，更出言侮辱外賣員，要求當局正視外賣員的待遇。

而補習老師任職的補習社也被網民起底，補習社負責人澄清該名女子並非老師，只是負責接送小朋友的職員，不明白她為何自稱是老師。

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責任編輯︰王明芳