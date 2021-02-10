【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們

▲ 關嘉敏內疚入行後事事令父母擔心。

唱跳女子組合Bingo隊長「卡文」關嘉敏性格獨立，在14、15歲已開始接觸模特兒工作，「卡文」關嘉敏更以半工讀為自己交學費向父母表明入行決心。

但凡事起頭難，初出道的卡文曾收8亳子糧單而信心崩潰，由獨立、可靠的女兒變成事事令父母操心，使孝順女卡文十分介懷。幸好卡文未因挫折而放棄，憑著不屈不撓的精神在《全民造星III》闖出名堂，令母親對女兒入行的態度亦有所軟化。

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▲ 卡文是《造星》系列首個出場女參賽者。（黃建輝 攝）

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半工讀為自己交學費

當年完成中學課程後，卡文報讀了香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式由自己交學費，不讓父母操心：「因為不希望給家人壓力，所以我一讀完中學便找兼職半工讀。」

卡文甚至會在堂與堂中間工作，放學放工凌晨回到家再溫書，每天過一樣的生活賺錢、上學，最長試過三天沒睡覺。令當時的老師也忍不住告訴卡文：「你要記住，讀書不是Part-Time。」

▲ 卡文很早知道自己意向。（黃建輝 攝）

入行後反令父母憂心

模特兒工作加上中國舞導師，對仍是學生的卡文來說是相當豐厚的零用錢，入行前更有家用和請家人吃飯，但入行後反而什麼也做不到。

為此卡文十分內疚：「因為一開始一定要由低做起，雖然有和家人交待，他們也明白我，但我十分內疚，為甚麼愈大反而令他們更擔心。」

八毫子糧單加更令卡文信心崩潰：「我記得回家哭了，想收起糧單，卻又被媽媽發現，她氣到手震，我知道他們內心是不好受的，好像很對不起他們。」

▲ 卡文自責入行令父母擔心。（黃建輝 攝）

入行前存六位數「追夢基金」

即使付出和收成完全不成對比，但「放棄」二字從沒出現在卡文的腦海：「為夢想沒辦法，因為太喜歡這一行，能夠做到自己想做的事其實很幸福。」

入行前，卡文存下一筆六位數字的「追夢基金」，由於不知道要支撐到何時，令她那段日子很怕花錢。

▲ 卡文的字典裏沒有「放棄」。（黃建輝 攝）

拍攝MV和拍劇時間很長，加上卡文不是主角，所以很多時於現場也只是在等待埋位而已。

後來劇集播出，她出現的畫面卻只有30秒。因此，令媽媽非常擔心女兒的前途、健康和財政。為了減輕媽媽的擔心，卡文會主動讓她知道自己的工作內容，任何新歌MV也會立即傳給她看。

之後她參加《全民造星III》，在20強入10強落選，但卡文雖敗猶榮，也終於讓觀眾看到關嘉敏，媽媽亦終於可以驕傲地告訴別人：「這是我的女兒。」

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盲目減肥得不償失

唱歌跳舞等演藝才華外，不少粉絲留意到卡文擁有驕人的好身段。

可是自認「有點肉地」的她表示以前擔任平面模特兒時自覺上鏡有點肥：「以前接觸影相，拍攝時會看到對比，連自己也覺得肥，只是入行前沒有特別減。」

▲ 卡文身材火辣。（IG圖片）

後來加入唱跳女子組合Bingo，隊員都屬於偏瘦身型，令卡文倍感壓力：「其他隊員很瘦，我本身骨架又重，站著可以擋住她們整個人，當時和她們體重有相差超過20磅。」

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急切追求效果的卡文更用極端方法減肥，一天只吃一個蘋果：「我曾經一日只吃一個蘋果再去做運動，維持了一個月，雖然瘦得很快，但看上去很像人乾，而且一吃東西就會打回原形，甚至反彈。」

▲ 卡文為減肥下了不少苦工。（IG圖片）

使用錯誤減肥方法後果得不償失：「蘋果減肥令我一個月減了約10KG，但吃回東西一個星期，我已經反彈胖了10幾KG。人也變得虛，腸胃也不好，會引發便秘，但這個問題仍然纏繞我。」

所以卡文呼籲大家切勿用不健康的方式減肥。其實減肥不可過急，演藝發展又何嘗不是？只要慢慢努力，大眾總會看到你的付出。

髮型：Don Kwok

服裝：ba&sh

場地：Seaview VIVA

記者：鄭嘉瑤

同場加映：強尼專訪

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