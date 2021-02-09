【減廢藍圖】政府擬建綜合廢物管理設施轉廢為能　黃錦星：適時公布選址

▲ 環境局昨公布《香港資源循環藍圖2035》。（林宇翔攝）

環境局昨日（8日）公布香港資源循環藍圖2035」，目標於2035年達至「零堆填」。環境局局長黃錦星指，當局未來會建立綜合廢物管理設施轉廢為能，將在適當時候公布有關選址。

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對於新《藍圖》的中期目標是落實垃圾徵費後，將都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40%至45%，回收率提升至約55%，目標與上一份藍圖相同。黃錦星今日（9日）出現電台節目時解釋，全球回收市場逆轉，進出口及價格面對大挑戰，加上立法會仍需時審議垃圾徵費，因此要審視度勢，形容目標務實及進取。

黃錦星說，新《藍圖》提及的21項現行主要措施工作進展，除垃圾徵費仍在立法會審議外，其他措施都已經落實或有進展；而當局在全港開設22個回收便利點，多種不同類型的塑膠都能夠回收。

不過，綠領行動總幹事何漢威在同一節目批評，新《藍圖》的目標與上一份未有很大出入，有關未來的工作亦沒有新板斧，仍未達標；又言焚化爐運作需要動用大量能源，不支持推行形容是本末倒置，應該由源頭減廢做起。

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記者：陳曉瑩