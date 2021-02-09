經紀藏48條膠索帶罪成囚5個半月　案件交上訴庭詮釋條例定義

▲ 案件轉交上訴庭處理，獲高院法官批准申請。（經濟日報資料圖片）

2019年11月民主派區議會候選人在維園進行區選聚會期間發生衝突，地產經紀被截查遭搜出48條膠索帶，經審訊後被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，判囚5個半月，經紀准保釋候上訴。高院今（9日）處理上訴申請，律政司一方指上訴理據涉及控罪之詮釋，基於涉及複雜法律觀點，以及或須由上訴庭訂出量刑指引，故要求案件轉交上訴庭處理，高院法官批准申請。

上訴人陳俊傑（34歲），被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，違反《簡易程序治罪條例》第17條，控罪指他於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有一包膠索帶。案件經審訊後被裁定罪名成立，判囚5個半月，上訴人准保釋候上訴。

高院今就上訴進行聆訊，律政司一方甫開庭指出，不同裁判官就本案所涉及條例有不同解釋，加上近期涉及逾100名被告被控同類控罪，而上訴案件亦逾10宗，基於條例詮釋具複雜性，因此適合交由上訴庭處理，亦可由上訴庭訂下判刑指引，以供下級法院作考慮。

律政司一方續指出，上訴一方最初亦曾就法律觀點複雜，擬提出由上訴庭處理有關上訴，雙方溝通後，上訴方最後放棄有關做法，律政司表示經考慮後才通知法庭有關申請。

對於上訴一方建議法官可先處理刑期上訴申請，有關定罪部分則交由上訴庭處理，律政司認為不適合，一但上訴人得直，做法只會浪費時間，故認為上訴聆訊應一併交由上訴庭處理。

上訴一方則反對申請，認為聆訊已排期處理，而其他同類案不會對上訴人構成影響。至於刑期方面，上訴方指有關條例判刑已「闊到無可再闊」，認為毋須由上訴庭訂出量刑指引。

另外，上訴人保釋期間須守宵禁，每天9個半小時須留在家中，上訴方指根據英國案例宵禁可作刑期扣減，例如宵禁兩天等同1天監禁。上訴人至今準守之宵禁時間，已等同服刑完畢；加上上訴人的家人已移民，若案件交由上訴庭處理，相信須重新排期，將對他與家人團聚之時間造成延誤。

法官表示沒有聽聞有關宵禁等同監禁之說法，若適合的話，亦應交由上訴庭處理。法官認為適合一次過由上訴庭就法律觀點作詮釋，以及於判刑方面訂出條例應包含甚麼，故此批准將案件交由上訴庭處理，並取消上訴人守宵禁之保釋條件，以及減少到警署報到次數。

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記者：林育慧