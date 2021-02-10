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【食用安全】男子長用生鏽保溫杯裝咖啡中鉛毒亡　消委會：3類飲品勿放保溫杯

食用安全 10:46 2021/02/10

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消委會提醒市民，有3類飲品不宜放進保溫杯。

使用保溫杯時要注意，台灣一名50多歲男子，過去20年來每天用生鏽保溫杯盛咖啡飲用，最終因吸收過量金屬導致鉛中毒，更間接引發吸入性肺炎而身亡。本港消委會提醒，有3類飲品不能用保溫杯盛載，否則或引致金屬中毒，損害肝、腎功能。

用生鏽保溫杯盛咖啡　男子中鉛毒亡

台灣腎臟科醫生洪永祥曾於台灣電視節目《醫師好辣》分享一宗病例。他表示，一名50多歲男子習慣每天用保溫杯盛載咖啡飲用，保溫杯內層早已經受損、生鏽，但他照常使用，20年來沒換過保溫杯。

某日男子駕車上班途中精神恍惚，釀成交通意外。醫生檢查後發現，男子雖無顱內出血，但大腦皮質萎縮並嚴重貧血，腎功能不好，需轉往腎臟科。醫生估計，該男子吸收太多重金屬，證實鉛中毒，其後更引發吸入性肺炎身亡。

洪永祥醫生指，保溫杯不能盛載酸鹼的物品，例如檸檬水、碳酸飲料、中草藥或茶。若保溫杯材質不夠好，會較易導致鉛、鎘、鉻溶解，造成傷肝腎或大腦失智、貧血等狀況。

重金屬積聚體內　損害肝腎功能

香港中文大學生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，例如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

3類飲品勿放保溫杯

消委會指3類飲品不宜放進保溫杯：

  • 勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。
  • 勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。
  • 勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。
  • 避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

關於保溫杯的清洗方法，消委會建議如下：

  • 若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。
  • 切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。
  • 宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

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責任編輯：羅嘉欣

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