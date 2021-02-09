羅健熙：民主黨暫有10多位成員有意參選立法會選舉　包括他自己

▲ 羅健熙接受劉慧卿訪問。

民主黨主席羅健熙表示，現時大約有10多名黨員表明有興趣參加立法會選舉，包括他自己。他相信，即使這10幾位全部被取消參選資格，民主黨仍有其他黨友會出來選。

羅健熙今日接受民主黨前主席劉慧卿訪問時表示，作為政黨，要有隨時隨地參選的準備。他透露，現時約有15至16位成員「舉手」表示有興趣參選，他自己亦是其中一人，惟他坦言，自己參選僅出於「責任」，而非個人興趣。他表示，出來參選者會是有一定知名度、能做事之人，至於到時多少人可以「過關」則沒人知。

被問到在水深火熱時接棒民主黨主席有無後悔時，羅健熙稱，港區國安法之下，搞政治似乎變成一件高風險的事，但「既然有幸當選，就要樂於承擔責任。」他認為，如果連熱心參與政治的人都縮的話，社會氣氛會更差。

羅健熙透露，近3年沒有中聯辦或港澳辦人士接觸他，和建制派的溝通亦有限，稱自己當選主席後，並沒有建制派打電話來寒暄。他又表示，民主黨贊成和各方保持溝通，「但在未停止打壓的時候就很難談。」他希望和中聯辦等交談是建基於對時局有幫助，自己會小心衡量，看對方是否真的「有嘢要改」或有心聽取民主黨意見。

他認為，中央過分干預會令市民越來越反感，而2008年時，香港人對「中國人」的身份認同之高，證明港人並非本身就是「反共」和「反對中國」，他希望，香港有空間讓批評與讚賞共存。「但如果批評就會變成反中言論，香港人就會越來越反感。」羅健熙覺得，港人未必有好濃的家國情懷，但香港絕非有分離主義的顏色革命基地。

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