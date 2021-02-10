新春自駕遊　品嚐重量級煲仔飯及豪華級盆菜

自從屯赤隧道開通之後，由新界西出發往機場島或東涌的時間大大縮短至約15分鐘，令鳥語花香、山清水秀的大嶼山變得人氣高企。今個新年，如果你打算自駕遊，「行大運」兼展開美食之旅，就絕對不能錯過位於亞洲國際博覽館的澐．NUVA！

180度的無敵大海景、優雅的餐廳環境、高級精緻的中菜，絕對是一家大小共度新春的夢幻之選！餐廳更提供免費泊車服務，十分方便。

▲ 今個新年到大嶼山「行大運」兼展開美食之旅。

主打高級中式精緻餐飲的澐．NUVA就位處大嶼山海旁，環抱180度醉人美景。最近餐廳更榮獲2019/2020 亞太設計精英邀請賽（APDC Awards）餐飲空間金獎，設計師巧妙地將室外的山巒、海景及雲景等景致，引入室內，讓你一邊品嚐美酒佳餚，一邊享受海天一色的寫意氛圍，度過充實又療癒的新年假期。

澐．NUVA也融入了藝術元素，定期與不同畫廊和藝術團體合作，餐廳隨處可見的藝術品為客人呈獻一場與別不同的感官盛宴。

▲ 餐廳位處大嶼山海旁，環抱180度醉人美景。

▲ 餐廳裝潢華麗。

冬天必食 惹味暖心煲仔飯

出外聚餐，食物質素相當重要，很多人都愛在冬天品嚐熱辣辣、香噴噴的煲仔飯，澐．NUVA就為大家提供了5款暖身又暖心的重量級煲仔飯，包括章魚雞粒膶腸煲仔飯、臘腸排骨煲仔飯、油鴨香菇雞煲仔飯、鮑魚香菇肉餅煲仔飯，以及野菌鴨肝煲仔飯。無論是經典街頭風味，還是星級創意鮮味，都任君選擇！至於為何說是「重量級」﹖因為每份煲仔飯都份量十足，煲足4人份量！

▲ 5款惹味暖心煲仔飯。

想食到一鍋有靈魂的煲仔飯，完美的米飯、豉油、飯焦均缺一不可。澐．NUVA的煲仔飯選用泰國頂級茉莉香米，米飯完整而且粒粒分明，口感香糯柔軟，經瓦煲烹煮後氣味清新並帶自然米香；特別調製的煲仔飯豉油，則每日由廚師以蔬菜、芫荽、香蔥等材料新鮮淆製野菜水，再以特調比例混合頭抽、冰糖等調味，絕不添加豬油，務求平衡鮮味與健康滋味；至於飯焦，更不會令你失望，煲邊金黃色的飯焦厚薄恰到好處，乾爽甘香而且可原塊刮起，盡顯師傅控制火喉的功架。

喜歡食鴨的朋友定不可錯過油鴨香菇雞煲仔飯！油鴨精選去骨油鴨脾，皮香肉厚，吃下去啖啖肉；雞粒嚴選三黃雞，肉質份外鮮嫩，同時帶點油香；雞鴨的油脂滲入米飯中，油份恰到好處，充分將米香昇華，配合冬菇帶出多重口感及鹹香。

▲ 油鴨香菇雞煲仔飯。

另一推介是鮑魚香菇肉餅煲仔飯，豬肉比例和調味都非常講究，煲仔飯嚴選半肥瘦新鮮豬肉，加入蝦膠、香菇、蠔油等調味，提鮮之餘，同時增加口感。肉餅每日由廚師親自手打，肉質彈牙不粗嚡，配上4大隻原隻鮑魚，令地道菜添上奢華風。

▲ 鮑魚香菇肉餅煲仔飯。

所有煲仔飯均是即叫即做，駕車出門的朋友記得在出車前打電話訂座落單！提提大家，煲仔飯乃期間限定，供應日期由即日至2021年2月28日。

豪華級盆菜 令開年飯更添霸氣

新年離不開食、食、食和食，澐．NUVA還有不少新春菜式如八寶鴨和盆菜。而說到盆菜，澐．NUVA的豪華級盆菜用料高質，採用多款矜貴食材，令開年飯更添霸氣！

究竟有多豪華？16款星級食材包括了蠔皇扣原隻鮑魚、豉油皇特大虎蝦、滋補花膠海參等。值得一提的是，很少盆菜能吃到海參，因為工序繁複，處理海參到熬製往往需時1星期，澐．NUVA特選南美海參，肉厚豐糯。豪華級盆菜更特配爽口彈牙花膠，每一口都滿載骨膠原，營養價值高，滋補養顏，老少咸宜。其他豐富食材包括自家燒製柱候腩仔、新鮮手打鯪魚球、香滑貴杞雞等，道道都是手工菜。

加上生財菜膽、脆炸支竹及不可或缺的秘製鮑魚汁，將盆菜美味提升至另一層次，是冬日暖笠笠必食之選。

▲ 豪華級盆菜。

提提大家，盆菜需提早3日預訂，可選 6人份量或12人份量，供應期由即日起至2月28日。若你計劃去大嶼山郊遊或去東涌購物，記得在澐．NUVA外賣個豪華級盆菜回家享用！

澐．NUVA

地址：大嶼山亞洲國際博覽館2樓

營業時間：星期一至日

訂座電話：3606 8818（訂座即享免費泊車優惠）

網址：www.asiaworld-expo.com/NUVA

（資料由客戶提供）