【綠葉王】戴耀明從大台跳入抖音做直播 吸金力強自爆出場費為拍劇3倍

▲ 戴耀明靠於抖音「帶貨」成功吸金。

疫情影響下整個演藝圈近乎停擺，亦影響藝人收入，故此藝人們要變通另闢財路。近日不少藝人轉戰內地平台「抖音」吸金，當中包括TVB綠葉王戴耀明。他開設抖音帳戶，靠著做直播及帶貨進帳不少，他接受媒體訪問時更直言收入相比拍劇高3倍，認真可觀。

2017年戴耀明於內地拍攝網絡電影《爆裂老婆三歲夫》首度擔正做男一，其後他亦接拍不少廣告。

早前戴耀明接受媒體訪問，透露近日於抖音靠直播及帶貨賺錢，若果帶貨的話，就要跟廣告商拆帳，至於直播方面收入可多可少，當中女藝人或網紅較受歡迎，某些網紅靠直播一次即賺十幾萬。

【踩過界II】訓練班畢業後每天捱麵包 綠葉王戴耀明從影28年曾患恐懼症

▲ 戴耀明近日於抖音靠做直播吸金。

網紅抖音每月收入達8萬元

戴耀明坦言靠直播或帶貨，收入也非常可觀，某次帶貨的出場費達6萬元，故相信網紅的吸金力會更勁。

另外，粉絲會於直播過程向藝人或網紅送禮，當中禮物愈多，酬金愈高。而戴耀明認識不少內地網紅每月收入達7至8萬元。

▲ 首登巴士車身廣告，戴耀明感到開心。

初入行過每天捱麵包

現年48歲的綠葉王戴耀明，於1993年考TVB藝員進修班，當年他亦嘗過「捱騾仔」的日子。

他曾說：「訓練班出來得2、3千元人工，想買條更美的牛仔褲或牛仔褸可能已用去一半人工。曾試過每天捱麵包，中午只吃豬仔包。」

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【開心速遞】綠葉王戴耀明扮黃秋生獲讚賞 入行27年由感慨際遇到

扮黃秋生獲讚

入行26年的戴耀明曾演出多部劇集，惟大多演弱智人士或神經漢，更有「御用傻仔」之稱。

他早前於《愛‧回家之開心速遞》扮演黃秋生，演技獲讚賞。當時戴耀明曾說：「一生人當中沒太多機會可以演一位影帝，特別是我這類綠葉演員，這機會率比中六合彩低。那數秒就當自己是影帝，就算是發夢也好，是個很好的回憶。」

同場加映：陳勉良訪問