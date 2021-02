梁振英：夏博義對香港的忠誠度受到質疑

▲ 梁振英。(資料圖片)

香港大律師公會新任主席夏博義(Paul Harris)被揭上月辭任英國牛津市議會議員一職。全國政協副主席梁振英繼昨日要求夏博義辭任大律師公會主席,今日又在在社交平台向夏博義發公開信,指夏博義對香港的忠誠度受到質疑,要求他重新審視自己的位置。(You should reconsider your position. )

他引述報章報導指,提名夏博義參選大律師公會主席的資深大律師駱應淦,直至昨天才知道夏博義是英國牛津市的市議員。「駱應淦坦言,『我今天才收到這資料,所以無可置評』」。而夏博義同時也是英國自由民主黨黨員。

梁振英在信中批評,大律師公會近年來變得越來越政治化,而夏博義等政治背景,尤其是在外國的政治職位,「對大律師公會及其成員毫無幫助」(Your political background, particularly your political office in a foreign country, is not at all helpful to the Bar and its members.)又提及大律師公會上星期發聲明澄清,夏博義發表的是「個人」意見。

他續指,夏博義對位置已受到損害,「站不住腳」,而香港市民已無法區分夏博義擔任大律師公會主席和外國政治人物的角色,「您對香港的忠誠度也會受到質疑。」(Your loyalty to Hong Kong will also be questioned.)

