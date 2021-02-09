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【公屋輪候】政府3年上樓承諾長期走數　去年度上樓戶逾五成要等6年以上

社會 15:21 2021/02/09

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去年度獲編配公屋的1.04萬戶一般申請家庭當中，逾半家庭需輪候逾6年以上。（黃建輝攝）

公屋最新平均輪候時間5.7年，創逾廿年新高；跟房署3年上樓承諾越走越遠，一早消散不可兌現。據了解房署去年初，曾就2019/20年度獲編配上樓的1.04萬戶一般申請家庭，進行調查分析，檢視輪候時間過長原因，發現89%申請者（9,300戶）輪候公屋逾三年；52%上樓戶更需苦待逾6年才可上樓。

在輪候公屋逾3年的9,300戶當中，59%家庭獲安置到市區單位，22%則獲編配擴展市區單位，往新界及離島則分別15%及1%。房署進一步分析輪候時間逾6年的主因，結果顯示約七成個案涉及更改所選地區、62%曾更改住戶資料；也有個別家庭基於社會或健康理由，需指定配屋地點等。

署方也分析約7.4萬個一般申請戶，已輪候公屋逾3年，但截至去年6月底仍未獲配屋的情況。調查發現19%家庭已輪候逾6年，27%家庭則等候5至6年。除了涉及駿洋邨及暉明邨延誤配屋外，約一半住戶也曾更改住戶資料，以及所選地區，也影響編配進度。

至於近年社會輿論稱新建公屋面積偏細，政府未來5個年度興建公屋／綠置居6.71萬伙當中，消息稱不會興建供5人以上家庭居住的戊類單位，即公屋肯定不會有三睡房間隔，意味短期內推售的「綠置居」也沒供應。當局計劃興建的甲類單位比例約15%，即約150至180平方呎「納米盤」供1或2人居住；乙類單位供2或3人居住就有37%；三成單位是丙類供3或4人居住；以及18%是丁類單位，供4或5人居住，普遍是兩房間隔。

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記者：吳卓峰

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