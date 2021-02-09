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警方拘捕兩男涉嫌串謀製造炸彈　檢獲逾23公斤炸藥原料

社會 14:30 2021/02/09

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警方交代行動詳情。（曾秋文攝）

警方昨日（9日）於粉嶺拘捕兩名分別42歲及62歲本地男子，涉嫌串謀製造炸彈、無牌管有槍械和藏有攻擊性武器，正被扣查，並在上環、沙田及柴灣3個單位檢獲23.5公斤硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉及煙花等可製作炸藥原料；以及大批弓箭、伸縮棍、防毒面具、頭盔，以及兩枝懷疑電槍等。

點擊圖片了解警方的行動詳情：

    點擊圖片放大
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警方指，檢獲的爆炸品數量相當龐大，危險性極高，案件初步調查相信，有人計劃在農曆新年前，向本地激進暴力份子提供爆炸品原料，以作血腥抗爭之用；又形容去年「動亂」告一段落後，激進份子企圖東山再起，用爆炸品製造恐怖場面，作出威嚇，以達政治訴求，相信已瓦解一個暴力團伙，停止一場可能的血腥襲擊。

警方表示，被捕的42歲男子，報稱任職電腦程式員，另一名62歲被捕漢，則報稱從事裝修工作，調查發現二人與過去兩年的暴力事件有一定關係，亦搜獲印有反修例示威的政治口號，相信案件與社會事件有關，案件調查仍繼續，不排除有更多人被捕。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩

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