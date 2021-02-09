【公屋輪候】25.3萬戶等上公屋　房署：90後單身申請49%擁大專學歷

▲ 據悉房署調查稱，截至去年3月底，「90後」公屋單人申請者，約49%擁大專學歷。（黃建輝攝）

公屋輪候冊約25.3萬家庭等上樓，最新平均輪候時間5.7年，創逾廿年新高。據了解房署去年初，隨機調查4,000戶公屋申請家庭，發現截至去年3月底，非長者一人申請的平均年齡是33歲；在「90後」申請人、即30歲以下人士當中，近半申請人擁大專或以上學歷。另外一般申請家庭當中，約有兩成申請，家庭成員有內地新來港人士，居港少於7年。

調查於去年第一季進行，據了解截至去年3月底，非長者一人申請約22%屬於獨居，其餘申請人則仍跟其他住戶成員同住，當中90後約92%申請仍跟父母同住。與此同時，「90後」申請人當中，49%申請人擁大專或以上學歷，擁有高級文憑／副學士等專上程度就有23%。

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另外內地新來港人士入住公屋情況，也受社會關注。按現行規定，公屋申請內必須有至少一半成員，在香港住滿7年及所有成員仍在香港居住。房署調查稱，一般申請家庭當中，約有兩成申請，家庭成員有內地新來港人士，有關比例較2018年調查上升1個百分點。據悉按房署資料，去年度約有1.08萬宗公屋一般申請，因未能滿足居港年期規定，申請被凍結。

調查又指，輪候公屋新登記申請，連續5年下跌。2020年3月為止的過去一年，共錄1.92萬宗一般家庭新申請，以及9,100宗非長者一人新申請。新登記的一般申請者，平均年齡49歲；平均住戶人數2.3人。

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記者：吳卓峰