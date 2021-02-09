  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋輪候】25.3萬戶等上公屋　房署：90後單身申請49%擁大專學歷

社會 16:02 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

據悉房署調查稱，截至去年3月底，「90後」公屋單人申請者，約49%擁大專學歷。（黃建輝攝）

公屋輪候冊約25.3萬家庭等上樓，最新平均輪候時間5.7年，創逾廿年新高。據了解房署去年初，隨機調查4,000戶公屋申請家庭，發現截至去年3月底，非長者一人申請的平均年齡是33歲；在「90後」申請人、即30歲以下人士當中，近半申請人擁大專或以上學歷。另外一般申請家庭當中，約有兩成申請，家庭成員有內地新來港人士，居港少於7年。

調查於去年第一季進行，據了解截至去年3月底，非長者一人申請約22%屬於獨居，其餘申請人則仍跟其他住戶成員同住，當中90後約92%申請仍跟父母同住。與此同時，「90後」申請人當中，49%申請人擁大專或以上學歷，擁有高級文憑／副學士等專上程度就有23%。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

另外內地新來港人士入住公屋情況，也受社會關注。按現行規定，公屋申請內必須有至少一半成員，在香港住滿7年及所有成員仍在香港居住。房署調查稱，一般申請家庭當中，約有兩成申請，家庭成員有內地新來港人士，有關比例較2018年調查上升1個百分點。據悉按房署資料，去年度約有1.08萬宗公屋一般申請，因未能滿足居港年期規定，申請被凍結。

調查又指，輪候公屋新登記申請，連續5年下跌。2020年3月為止的過去一年，共錄1.92萬宗一般家庭新申請，以及9,100宗非長者一人新申請。新登記的一般申請者，平均年齡49歲；平均住戶人數2.3人。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【公屋裝修】42萬裝修366呎黃大仙上邨　間3睡房變5人簡約安樂窩
18:30 2021/01/26
【公屋裝修】42萬裝修366呎黃大仙上邨　間3睡房變5人簡約安樂窩
【公屋裝修】25萬裝修350呎屯門公屋　打造一家三口日系簡約風2房家居
14:02 2021/02/01
【公屋裝修】25萬裝修350呎屯門公屋　打造一家三口日系簡約風2房家居
【綠置居】鑽石山啟鑽苑2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起　房委會5月接受申請
17:25 2021/01/11
【綠置居】鑽石山啟鑽苑2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起　房委會5月接受申請
學士 公屋

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士