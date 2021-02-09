【進擊繼母】父母離婚爸另結新歡欲再婚　繼母逼叫阿媽港女憂遲早被迫搬走

有些人因不合離婚，或許會尋找人生的第二春，但發展新戀情子女未必能接受。有港女於網上討論區發帖，指父母在多年前離婚，她跟隨父親生活。而父親在3年前結識新歡，上月更計畫結婚及同居。港女為了父親的幸福同意其搬入，惟「準繼母」卻要求她稱呼自己為「阿媽」，港女憂拒絕應該父女感情，更擔心遲早被迫搬走。

一名港女於網上討論區以「我後母逼我叫佢做阿媽」為題，指父母在多年前已經離婚，當時花幾年時間接受父母離婚的事實。隨著成長，港女的生母回到內地生活，「聯絡雖然少咗，但係佢都仲好關心我。」

父親3年前結識新歡 近日欲結婚

而父親在3年前經過朋友介紹認識新歡，港女不反對父親結交新歡，她只想父親幸福開心，「因為老竇同咗佢一齊之後個人都開心咗好多，而且個女人都冇哄我阿爸買啲咩貴嘢畀佢。」

不過，父親上月突表示希望再婚，問及港女的意見，

我當時心諗，你開心重要啲，而且個女人都冇咩嘢，正正常常咁樣。

父親看港女沒有意見，隨即提出帶對方回家同住，提早習慣同居生活。

「準繼母」逼叫阿媽港女拒絕

原本相處相安無事，惟「準繼母」近日與她單獨聊天時表示，「遲啲我同你老竇結咗婚之後，我哋就係一家人啦，你而家可以開始叫我做阿媽，習慣吓」。看見港女感到震驚，「準繼母」再說，

唔使怕醜喎！我都唔介意有你咁大個女啦，你驚咩嘢？

港女回應表示，「我覺得叫返Auntie大家會舒服啲」。沒想到，「準繼母」非常堅持，「點解唔叫得我做阿媽? 我對你都唔差呀，我哋係一家人，叫Auntie咁見外。」

港女最後敷衍對方了事，但對方事後對其態度大變，「望我眼神都怪怪哋」。她忍不出向父親訴說，可是父親感到驚訝，反問她是否有所誤會，之後會找機會詢問對方。

不少網民留言勸港女向父親表明看法。

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港女憂將被迫搬走

港女擔心事件應該父女之間的關係，「我驚我老竇以為我篤女人背脊」，甚至憂慮遲早被迫搬走，「我都覺得佢（繼母）有想逼我走企圖，已有搬走的打算。」

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責任編輯︰王明芳