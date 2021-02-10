【正能量】港杏林女將立定遺囑加入無國界醫生　戰火救垂危喜見患者重獲第二人生

▲ 骨科醫生唐頴思（Jennifer）行醫十載，５年前毅然立定遺囑加入無國界醫生，在戰火中拯救無數生命。

兒時已對無國界醫生充滿憧憬，骨科醫生唐頴思（Jennifer）行醫十載、儲夠經驗後，於2014年決心加入，2015年正式展開首次國際救援。5年間走過多個烽火大地，治療一個又一個被槍傷、刀傷、炸傷的人。

第一次參與國際救援，就是去阿富汗。盡管做足心理準備、了解當地狀況，家人難免也會擔心。Jennifer於是在臨走前立定遺囑，她指這是對家人的承擔。

做無國界醫生是兒時夢想，也是入醫學院的夢想，做了才無悔一生。他們都知阻不了我，但做之前，我需要給家人一個交代。 我可以做的就是為他們做個保障，縱使機率細，都有機會在外受傷、有病痛，畢竟我們也並非刀槍不入。

截然不同的工作模式



4年間，Jennifer到過阿富汗、巴勒斯坦加沙、海地、伊拉克等地，每次留守2至3個月。要去烽煙四起的地區做醫生，工作不單治療病人，更要有好多考量，做好周全計劃。

如要在有限的人手下不斷補位，Jennifer指團隊猶如一隊足球隊，而國際救援人員的角色就好比教練加球員，門診、手術、排手術清單等等都要做。要分配好各人的職責，確保每個崗位都無甩漏，更需思考時間安排。

好多事都不能控制，如有突如其來的病人要插隊，排手術時間，這些都要學習，也要與當地醫護人員合作。

醫院有後備電力，即使加沙有時候會突然停電，也能立即啟動並應付。但Jennifer指也要保持「應使則使、應慳則慳」的原則，盡量在有日光的情況下工作、做手術。而基於安全考量，國際救援人員都會於入黑之前坐專車回宿舍。

她續說：「入黑後回宿舍有一定危險，要不全晚留在醫院，不然就一定要5時離開。即使回到宿舍，電話都會長期開住，有事就電話指導駐院醫護，或情況太危急就回醫院支援。」

▲ 在安全情況下即使有時間，在當地也只有3個地方可去︰醫院、宿舍和超級市場。（無國界醫生提供）

強大團隊精神 堅持留守



在動盪的地區做救援，難免會聽過聽到遠方傳來的槍聲，或聞到濃烈的血腥味。國際救援人員都會準備一個「走佬袋」，內裏有護照、身份證明文件、少量金錢和剪刀等，一有事就只取「走佬袋」，走入安全避難所。Jennifer指，那刻首次感覺到跟戰爭這麼近。「一有事一分鐘內就要走入去，直至安全才可出來。我只入過去一次，數小時後就沒事，內裏有水、有食物。」

去年伊拉克局勢不穩，一向安全的城市亦被襲擊，Jennifer指當時情況較為危急，所有國際救援人員齊聚商討對策，當時她曾想過離開，但團隊精神最後使她決定留守。

我們會盡量保障大家，有好多安全措施。如決定『冬眠』，即留在宿舍整整3日，其後分4人、8人團隊輪流留下支援，其他人去另一個安全的城市休息，大家堅持一齊去、一齊走，這種團隊精神好強。

為了同樣的使命，大家的信念互相影響，給予對方支持。每完成一次國際救援，就多了一群出生入死的夥伴，這種情誼一直維繫至今。

限制不礙救人信念 曾遇11歲童被地雷炸傷

憶起最深刻的一次，Jennifer指是首次參與救援的阿富汗。當地地雷甚多，當地人或因誤踩，下肢被炸至血肉模糊，畫面好震撼。「有個11歲左右的小朋友，雙腿被地雷炸到，一隻腳要膝蓋以上截肢，另一隻則膝下要截肢，已經無法做重建手術。當時他更發燒，要立即清除腐肉。」

由於年紀尚輕，一次過雙腳截肢不單會造成好大創傷，而手術途中其血色素更會降至很低，但當地的血庫供應又不足，故醫生們要做好止血，以達「零出血」。要避免輸血，也需於1小時內完成手術。「當時他的血色素，是一般人的三分一左右。在香況港，多數都會邊輸血、邊做手術。因假如貧血，就會影響心臟，或其他部分的血液循環。」病人在生死邊緣，設備上又存在不少限制，令初到埗的Jennifer相當緊張。

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壓力在於，究竟我搞唔搞得掂，病人會否「係咁先」？如何能夠好安全地完成手術？我覺得是挑戰我的能力、技藝和心理。當時只本住一個心態，要盡能力去幫這個病人。

沒有像香港般有麻醉科、兒科等醫生支援，Jennifer與另一個意大利醫生二人合力完成手術，其後看着病人傷口復元、拆綫，全家人推住輪椅回來覆診，才鬆一口氣。有了這次經驗，下次面對同類型事件，都可更沉着氣冷靜完成。

減當地醫療負擔 見證傷者改變



戰亂國家傷者眾多，有骨傷要截肢，也有由實彈造成的傷口。Jennifer指見過病人反覆受傷，做完手術、康復後再入院，使當地的醫療負擔相當沉重。「高峰期一日有300個病人，分別送往3間醫院，一間100個病人。」

若有外傷傷口，24小時內就是黃金治療期。Jennifer指做國際救援工作的宗旨，就是希望為當地醫療作出支援，在人手、設備有限的情況下，爭取更多時間去救更多病人，也讓當地醫護有喘息的空間。



曾有個病人髖關節位置受傷，傷口達15cm，做完手術之後不敢踩地，說要在傷口完全癒合後才踩，坐了輪椅近一、兩星期。「有日我狠心點，拿走他的枴杖，說只要他行到一段路就讓他出院。只是好短的距離，他花了半個鐘，我慢慢告訴他其實可以踩地，只不過是心理障礙，他覺得不郁動雙腳才會康復。」

如是者，病人愈行愈多路，開始自行走回醫院洗傷口，也好興奮地見證傷口復元。

康復後我跟他說，希望以後不用再見到他。結果隔了兩、三星期，變了他帶個病人來洗傷口，他做了個領導的角色。由一開始覺得絕望，要坐在輪椅等傷口癒合，給了他信心之後，他嘗試走路，再變成帶人來求醫，那刻我覺得真的他長大了。

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無悔的生命經歷

與Jennifer同期入職的醫護，好多都一步步升職、結婚生子，甚至退休。外界一向都覺得，一旦成為專業人士，生活本該無憂也穩定，Jennifer卻在平坦順景當中，從2018年開始，花兩年時間全身投入國際救援工作。

對此，她有不一樣的看法︰「我會否有能力利用我所學習了的，做些與人不同的事？公式化的人生可能是一條直路，但我從中轉一轉左，再走回直路也無不妥，至今我也沒有後悔過。」她不單圓了自己的夢想，也讓一個個傷者逃過鬼門關，重獲第二人生。

記者：吳霆俊