【年終獎勵】內地企業連續13年　送傑出員工一人一部BMW

▲ 去年受到疫情影響，全球經濟遭到打擊的情況下，仍有公司不受影響，在歲末年終之際，還大手筆犒賞員工。

即將踏入牛年，各位打工仔最關心的必然是年終花紅。而去年受到疫情影響，全球經濟遭到打擊的情況下，仍有公司不受影響，在歲末年終之際，還大手筆犒賞員工。山東一間上市公司近日就送出年終大獎，送給39位優秀員工每人一輛寶馬（BMW）汽車。

據內地網易財經報道，內地石油服務公司杰瑞日前在總部舉辦2020年度「金鑰匙轎車獎」授車儀式，39名工作表現良好的員工獲得寶馬汽車一輛。報道又指，杰瑞已是連續第13年送車獎勵員工，至今已共送出407輛車，總價值近5,600萬人民幣（約6,729萬港元）。

資料顯示，「金鑰匙轎車獎」是該公司於2008年開始設立，以汽車作為年終獎勵，感謝員工過去一年的努力，獲獎員工包括基層管理、前線工作、研發和銷售等員工。除了汽車外，該企也提供股權激勵、遊艇體驗、創新獎項、即時激勵、紅黑事件等一系列的獎勵措施。

除了杰瑞外，多間內地企業也趁年終發放花紅及獎勵，回饋員工。例如山東星光糖業集團上周也舉行轎車發放儀式，獎勵40位優秀員工每人一輛轎車，共花費約1,500萬人民幣（約1,802萬港元）。

而華為輪值董事長胡厚崑近日也在內部通訊中透露，今年逾400億人民幣（約480億港元）的分紅由超過10.5萬名員工平分，每人平均分得約38萬人民幣（約45.6萬港元）。

另一間內地科技巨頭騰訊亦在8日公佈年終獎金。該企表示對為公司作出特別貢獻的員工，將授予「同心同行獎」，獲派100股公司股票作激勵，禁售期為一年。以8日騰訊股價約740港元計算，騰訊員工可獲約7.4萬港元。

有騰訊員工透露，這份獎勵並非全員都有，但獎勵並非計算員工的入職時間，一些未滿一年的員工也能獲得獎勵。

責任編輯：曾曉汶