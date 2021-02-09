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鄭中基新片《遺愛》入選大阪亞洲電影節　Ronald零片酬演出力撐年青人

娛樂 15:15 2021/02/09

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《遺愛》

由新銳導演馮智恒執導，第4屆首部劇情電影計劃得獎作品《遺愛》，將在3月的大阪亞洲電影節舉行世界首映 。 《遺愛》作為電影發展基金撥款資助的勝出作品，以大約500萬資金下完成拍攝，當中鄭中基（Ronald）更以零片酬接拍，無條件支持新導演。

對於當日一口答應演《遺愛》，鄭中基稱：「我自己曾經都是由零開始，由演員到導演一步步做起，所以感受特別深。今次得到馮智恒導演邀請參與《遺愛》，雖然製作成本有限，但是信任不減，因為成個製作團隊好多新生代，好願意去嘗試做好件事，只是這一份精神已經值得支持。」

至於女主角陳漢娜得知電影入選後相當興奮：「恭喜導演！自己真的好想參與其中，奈何現在沒辦法親身飛過去，不過我個心已經飛了去大阪啦！」 

身兼編劇及導演兩職的馮智恒透露：「多謝大阪亞洲電影節的欣賞！《遺愛》是年青人們被遺棄的故事，中基個角色好似代表觀眾般，好全面去睇晒成件事，所以內心是充滿掙扎，想扶年青人一把但又無能為力。」

導演續指：「中基今次好細緻地演釋到中年人那份包袱同遺憾，要演到那種無力感，難度不低，所以好感謝他的信任！」 

《遺愛》由王日平監製、馮智恒編劇及執導、鄭中基、陳漢娜、胡子彤及新晉演員陶禧玲主演。故事講述20年前，年輕的母親Elisa（陳漢娜飾）犯誤殺罪；20年後，舉目無親的迪詩（陶禧玲飾）亦因藏毒被捕。

探員林力輝（鄭中基飾）在拘捕迪詩後，回憶起10多年前曾處理過的一宗情侶兇殺案----迪詩正是Elisa的遺孤。除了遺憾，林力輝還可以做什麼？

撰文 : TOPick柴犬出動

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