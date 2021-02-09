【食用安全】買粟米驚見黑色腫瘤不敢吃　網民：墨西哥人當寶【附解釋】

▲ 台灣有網民發現粟米上黏附一顆黑色貌似腫瘤的物體。

粟米也會長出腫瘤？台灣有網民近日買到一條奇怪的粟米，上面黏附一顆黑色貌似腫瘤的物體，不知是否可以食用，詢問其他網民意見。有人指出，這顆黑色物體不便宜，在墨西哥更被當寶。

樓主日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文並上載相片表示，在街市買粟米回家後，發現長了一顆東西，問「這顆是甚麼？這樣還能吃嗎？」從相片可見，粟米上面有一顆黑色物體，感覺軟軟的、黏黏的。當樓主用手去觸碰時，它亦黏在手指頭。

有網民留言指，這顆黑色物體真名是玉米黑粉菌，是寄生在玉米的菌。另有人表示，這顆東西比粟米本身有價值，指它是「墨西哥塊菇，不便宜」，甚至有人說「可以吃，墨西哥當寶」。

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墨西哥人會煮來吃 口感類似菇類

根據台灣國立自然博物館的資料，這顆黑色物體的確叫做「玉米黑穗菌」，並非長在粟米莖的基部，而是出現在粟米穗上，代表粟米「生病」了。

受玉米黑穗菌感染的粟米穗會出現類似腫瘤的構造，把外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末，這是一種病害，稱為玉米黑穗病。這種腫瘤狀的構造即是黑穗孢子堆，外被灰白色或銀白色的薄膜，成熟後膜破裂，露出黑褐色粉末狀的冬孢子。

博物館又指，玉米黑穗菌的傳染力很強，一旦有一棵粟米感染此病後，整區內的粟米都無法倖免，感染後的粟米穗無法食用，農夫無法收成，但墨西哥人卻有方法把玉米黑穗菌煮來吃。

墨西哥的農民有個變通的方法，他們會在瘤狀物還沒有成熟時候採收，即將此粟米穗煮食。據說口感類似菇類，十分美味可口，在美國有人稱此為墨西哥塊菇(Mexican truffle)，售價竟然比粟米還高。所以墨西哥的農夫會故意讓粟米感染此病，等著收此墨西哥塊菇來食用。

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責任編輯：羅嘉欣