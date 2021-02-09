【李施嬅結婚】姚子羚早知好姊妹婚訊　透露施嬅未婚夫身份：希望他們甜甜蜜蜜

▲ 姚子羚祝福好姊妹李施嬅。

林盛斌、麥玲玲師傅、陳山聰及姚子羚今日（2月9日）現身TVB電視城出席《師父有請》宣傳活動，對於李施嬅昨天（2月8日）突然宣布結婚，同為「胡說八道會」的好姊妹姚子羚表示，十分替閨密李施嬅開心。

姚子羚稱一班姊妹私下已知李施嬅的婚訊，但不知她會何時公布：「很替她開心！希望他們白頭到老、永結同心，待疫情快些過去後辦一場婚禮，那麼我們就可以做姊妹。」

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▲ 林盛斌、麥玲玲師傅、陳山聰及姚子羚出席《師父有請》宣傳活動。（東星圖片）

姚子羚大讚施嬅未婚夫

子羚表示，早已見過李施嬅未婚夫，並大讚對方：「他好有風度、心地善良，對事業好努力、工作好有熱誠，識講廣東話同英文，仲有頭髮添！最重要是他好錫施嬅，甚麼事都以施嬅為先，會覺得與這個人相處好舒服，希望他們繼續甜甜蜜蜜、開開心心快些生BB。」

另外，姚子羚稱會與「胡說八道會」一班好姊妹，將到胡蓓蔚家中拜年，更笑稱自己不怕醜，多年來仍在𢭃利是。

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姚子羚避談戀情

現在「胡說八道會」當中，胡杏兒、胡蓓蔚早為人妻、李施嬅將結婚，暫時只剩姚子羚、黃智雯、胡定欣未嫁。

黃智雯有位感情很穩定的同居男友，姚子羚之前亦傳與夜店董事Raymond復合，所以網民認為「胡說八道會」內，姚子羚、黃智雯最有機會成為下一位新娘。

不過姚子羚笑言可能會被胡定欣搶先出嫁，並說：「總之誰結婚、誰生小朋友，都是開心事。」她表示希望「胡說八道會」有更多喜事發生：「不一定是結婚生仔，可以是其他，比如攞獎、置業、做生意都可以。」

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可是對於自己的戀情，姚子羚大耍太極不願透露，避談緋聞男友Raymond，只稱情人節當日是初，想留在家與家人打牌。

而與李施嬅合作《金宵大廈》系列的好拍檔陳山聰，坦言事前完全不知道對方的婚訊：「連她有拍拖都不知，收得好密，都是睇社交網才知，即刻向她求證。」

山聰更指《金宵大廈》旺他們，因為拍第一集時他結婚，現在拍第二集就輪到施嬅，他並祝福說：「希望她快些生小朋友！」

同場加映：湯怡訪問