【新冠肺炎】保良局安泰復康中心一名院友確診　逾40名同住院友及逾30名工作人員昨晚已送檢

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

地新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增26宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，年齡介乎5個月至75歲；21宗屬本地個案。本地個案之中，5宗源頭未明，其餘16宗與早前個案有關，累計10,694宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

【新冠肺炎】今日新增26宗確診個案 一家四口染疫有比者最細只得5個月，詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，保良局安泰復康中心有一名院友於2月8日發燒，到醫院後確診，有40多位同住院友及30多位工作人員昨晚已送往檢疫中心。另外，已知有2位初步陽性的工作人員初步確診，一位於2月6日喉嚨痛，另一位無病徵，二人均有定期做檢測，對上一次一位2月2日，另一位1月31日，均呈陰性；中心認為二人與確診院友是相關個案，由於確診院友可以在院舍周圍走，所以認為其他院友都是密切接觸者。

她指，無病徵的人士與較早前另一個案相關，為其家人，曾探望該名80歲長者，當時問資料時，要另一位人士代答，其後再仔細問，代答人士記得該名人士曾探望該名80歲長者，「成家人都是確診人士，不過當時無留意要告訴我們知」；又指由於是家人，探訪時沒有長期佩戴口罩。

她提醒，所有資料對中心的追蹤均十分重要，明白可能會因剛入院緊張，暫時忘記一些資訊，但最好有日曆等，幫助記得自己的行蹤。

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責任編輯：洪芷晴