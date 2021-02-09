【新冠肺炎】保良局安泰復康中心一名院友確診　91名院友和員工須檢疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

地新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增26宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，年齡介乎5個月至75歲；21宗屬本地個案。本地個案之中，5宗源頭未明，其餘16宗與早前個案有關，累計10,694宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

【新冠肺炎】今日新增26宗確診個案 一家四口染疫有比者最細只得5個月，詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，保良局安泰復康中心有一名院友於2月8日發燒，到醫院後確診，有40多位同住院友及30多位工作人員昨晚已送往檢疫中心。另外，已知有2位初步陽性的工作人員初步確診，一位於2月6日喉嚨痛，另一位無病徵，二人均有定期做檢測，對上一次一位2月2日，另一位1月31日，均呈陰性；中心認為二人與確診院友是相關個案，由於確診院友可以在院舍周圍走，所以認為其他院友都是密切接觸者。

她指，無病徵的人士與較早前另一個案相關，為其家人，曾探望該名80歲長者，當時問資料時，要另一位人士代答，其後再仔細問，代答人士記得該名人士曾探望該名80歲長者，「成家人都是確診人士，不過當時無留意要告訴我們知」；又指由於是家人，探訪時沒有長期佩戴口罩。

她提醒，所有資料對中心的追蹤均十分重要，明白可能會因剛入院緊張，暫時忘記一些資訊，但最好有日曆等，幫助記得自己的行蹤。

保良局表示，安泰復康中心有1名院友確診和2名員工初步確診，並已送院治療，2名員工最後上班日期均為2月6日。中心其餘47名院友已獲衞生防護中心安排入住亞洲國際博覽館檢疫中心或醫院隔離觀察，其餘44名員工被列為緊密接觸者，按照衞生防護中心的指示進行檢疫。

中心已通知院友家屬相關確診事宜及隔離安排，並會繼續與衞生防護中心保持密切聯繫，按當局指示跟進防疫措施，亦已安排專業清潔公司到中心進行全面清潔。

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責任編輯：洪芷晴