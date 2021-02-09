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【DSE2022】明年文憑試取消10科校評包括通識IES首度全份取消　中英文等4科要求精簡

社會 15:44 2021/02/09

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考評局今日（9日）宣布精簡2022年文憑試校本評核安排。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情及學校停課影響，香港考試及評核局今日（9日）宣布，公開考試委員會已議決通過，精簡2022年香港中學文憑試（DSE）的校本評核（SBA）要求，合共取消或精簡14科校評，包括精簡中、英文科校評，以及首度取消通識科全份獨立專題探究（IES）等，考評局稱安排只適用於本學年就讀中五級的學生。

取消校評的10科包括通識教育、中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學（組合科學/綜合科學）、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷。

精簡校評的4科，涉及2個核心科目，包括中文科及英文科，其中英文科說話能力考核由2個減至1個，但校評佔分比重維持15%；中文科校評佔分比重則由20%減至10%，會則取消選修部分，但保留必修部分閱讀活動，佔分由6%增至10%。

選修科方面，設計與應用科技校評第二部分取消，考生只需提交設計作業第一部分；視覺藝術佔分比重維持50%，考生提交的藝術作品／評賞研究由4件減至2件，並保留研究工作簿。

考評局表示，有關安排只適用於本學年就讀中五級的學生，公開考試委員會期望有關安排能釋放教學空間，並減少需要面對面接觸、在校內完成或由教師密切個別輔導的評核項目。

疫情下考評局早前已宣布2021年文憑試校評精簡安排，其中通識科獨立專題探究雖獲保留，但其中涉及深入解釋議題及論證的部分均被取消，佔分由20%減至10%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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