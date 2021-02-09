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【驚恐症】發哥壓力過大馬浚偉病纏20年　精神科醫生解構驚恐症症狀

醫生診症室 16:58 2021/02/09

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一文解構驚恐症症狀。

都市人壓力大，如不懂排解隨時會患上情緒病。李珊珊受驚恐症困擾多年，早前就在商台節目《自在想》分享患病初期症狀，剖白得病是因自己太「硬淨」，負面情緒積聚過多而爆煲。其實不少名人明星原來都曾受驚恐症發作（panic attack）困擾，連發哥、Emma Stone也不倖免，其中發哥更試過一星期去3次醫院做全身檢查，也找不到原因，最後才知患上驚恐症。

精神專科醫生何浩賢曾受訪表示，驚恐症發作是會反覆出現，在數分鐘之內強烈的恐懼感突然來襲，可以是無原因而恐懼。

一般恐懼是針對特定事物，如怕狗、怕昆蟲，但驚恐症卻不是由特定事物引發。每100人就有4.4個患上驚恐症，女士患病率比男士多。

驚恐症發作時，常見徵狀包括有心跳加速、出汗、氣喘、手震、手腳麻痺、暈眩，甚至可以感到窒息，患者當刻會覺得自己快要死，通常約10分鐘後會慢慢復原，但嚴重者可一天之內發作數次。

何浩賢表示，大多數驚恐症患者會害怕到人多擠迫的地方，如商場、地鐵：

他們常會很害怕自己暈倒無人救，有些嚴重個案甚麼出不了街。

治療方法方面，藥物主要是血清素及抗焦慮藥，另亦會配合心理治療，讓患者知道自身恐懼會形成惡性循環。

娛樂圈中過往也有藝人坦言患上驚恐症，其中更不乏知名演員歌手，點擊下圖即睇抗病經歷：

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責任編輯：羅嘉欣

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