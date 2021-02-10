【心血管疾病】耳垂有摺痕恐是心臟病徵兆　中醫揭4大心血管疾病警號

▲ 耳垂有摺痕恐是心臟病徵兆，中醫揭4大心血管疾病警號。

天氣寒冷，容易誘發心血管疾病。台灣中醫師吳宏乾曾於節目《健康2.0》中指出，當心血管疾病發作時，身體會響起一些警號，一旦發現有異樣，絕不能忽視。

1. 耳垂有摺痕

耳垂的摺痕又稱為「冠心溝」，即耳垂上出現一條斜紋，這與心律不正有關。吳宏乾曾遇過一位中風患者，耳朵上有一道明顯的摺痕，建議他進一步檢查，最終發現有嚴重的心律不正。

他建議，平時可搓揉耳垂，有助保養心血管，但注意不要用力拉扯。

2. 舌下瘀血

當舌下出現靜脈曲張、瘀血的情況，可能是心腦血管疾病的徵兆。吳宏乾表示，心開竅於舌，透過觀察舌頭，可了解心臟的問題。

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3. 嘴唇發黑

嘴唇發黑可能是腦幹中風的徵兆，吳宏乾指出，照片中是一名30多歲的腦幹中風病人，當睡眠不足、過度疲勞，導致血壓升高，他的嘴唇就會發黑。因此，吳宏乾提醒，應避免讓自己過度疲勞，以保持血壓穩定。

4. 手腕內側瘀血

手腕內側是心包經循行的部位，如果出現瘀血或靜脈曲張，恐有心臟疾病的風險。照片中是一名有心臟瓣膜脫垂、心肌缺氧的患者，她的手腕內側，內關穴的位置有嚴重瘀血。

吳宏乾建議本身有心血管毛病的人士，可以透過按壓「內關穴」舒緩胸口翳悶的情況。

內關穴位於手腕橫紋對下三隻手指位、兩條肌腱中間，按壓時可先按左手、再按右手，期間時要保持深呼吸。

同場加映：腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆

社會福利署副署長林嘉泰上月被發現於灣仔社署辦事處昏迷，留醫11日後不治，死因不排除出現腦幹中風。

腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問表示，腦幹主宰身體許多的機能，包括四肢活動、語言、吞嚥，甚至呼吸，所以即使只有輕微的中風，患者亦可能會有嚴重的病徵，因此腦幹中風較為棘手。

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責任編輯：羅嘉欣