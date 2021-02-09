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【新冠肺炎】今日新增26宗確診個案　一家四口染疫有患者最細只得5個月

社會 16:33 2021/02/09

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本港今日（9日）新增26宗確診個案，5宗源頭未明。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增26宗確診個案，年齡介乎5個月至75歲，當中5宗屬輸入個案，包括一名印尼抵港的外傭，以及由印度抵港的一家四口；另外21宗屬本地個案。本地個案之中，5宗源頭未明，其餘16宗與早前個案有關，累計10,694宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

張竹君指，5宗感染源頭不明個案包括一人居鰂魚涌惠利大廈，並非04室住戶，於圍封強檢時找出；一人未有提供地址；紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號亦各有一人確診；亦有一名居保良局安泰復康中心院友確診。詳情即看：【下一頁】

保良局安泰復康中心有一名院友確診，亦有2名初步確診的工作人員初步確診，全院有47名院友及44名員工須隔離檢疫，詳情即看：【下一頁】

一名27歲男子昨日（8日）因發被燒送往聯合醫院急症室，採樣後確診，轉往隔離病房治療，現時情況穩定。詳情即看：【下一頁】

再多一名於沙田醫院留醫的82歲確診病人昨日（8日）下午6時05分因自身疾病不治，連同上述個案，本港有181名病人在公立醫院離世，令本港則累計187人染疫亡。詳情即看：【下一頁】

政府將正進行疫苗接種中心的籌備工作，包括在不同政府部門內招募公務員作行政工作。據政府文件顯示，每個疫苗接種中心設26名行政人員值勤，每人每小時津貼額介乎13元至93元。詳情即看：【下一頁】

最新防疫措施，按圖即看：

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同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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