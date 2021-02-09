【齊心抗疫】古天樂+劉鑾雄+甘比合作助電影業　投資1500萬拍港片收益全捐慈善

▲ 大劉甘比夥古天樂助電影業＿

香港電影業界自去年起受疫情嚴峻影響，致電影業界接近停擺。一向對香港電影工業非常支持的劉鑾雄及其太太陳凱韻（甘比）再度為香港電影業界出力，將跟古天樂旗下天下一集團合作開拍五部本地製作電影，共投資1,500萬港元，令到更多電影工作者可以重回崗位，繼續為香港電影奮鬥。

今日「劉鑾雄慈善基金」方面公面，將跟天下一合作投資五部本地製作電影，當中《送院途中》已經開拍，而第二部《馬拉松》 亦有望在3月或4月開鏡。

劉鑾雄伉儷今次投資款額連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。

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▲ 甘比跟古天樂同樣常做善事。

投資千五萬拍港片

劉鑾雄伉儷指出，是次投資1,500萬港元，希望能夠幫助本地電影業界在疫情之下渡過難關，同時承諾在能力所及和用得其所的情況下，他們與「劉鑾雄慈善基金」將義不容辭地提供更大力的財政及其他支援。

「劉鑾雄慈善基金」曾多度相助電影業界，去年5月，已向香港演藝人協會發起的 「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1,000萬港元，在疫情期間緩解電影基層人員的困難。

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此外，「劉鑾雄慈善基金」於18年7月向「鮮浪潮電影節」 捐贈了1,000萬港元，以鼓勵及支持一班具潛質及有志從事電影工作的本地年輕創作人。連同今次投資，劉鑾雄伉儷及「劉鑾雄慈善基金」累計向電影業界貢獻3,500萬港元。

大劉捐達3500萬助業界

據資料指，劉鑾雄自小已經熱愛觀賞電影，他憶述在戲院查票十分寬鬆的50年代，曾經試過與五個家人共用一張戲票，擠在小小的一個座位上看戲，到現在依然記憶猶新。對於現在電影業界面對困難，他希望感恩圖報，略盡綿力幫忙。

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▲ 「劉鑾雄慈善基金」多度捐助電影業。

而古天樂亦一向對業界出錢出力，其天下一集團表示，能為香港電影業界出力是跟「劉鑾雄慈善基金」的共同理念，該五部電影將會充滿本地元素，亦會多起用本地新演員，在業界寒冬中為他們提供更多演出機會。

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