  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診疫廈】再有至少5幢大廈有人確診納入強制檢測　包括紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號

社會 16:45 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(9日)再增26宗確診個案，21宗涉及本地個案，包括5宗感染源頭未明，再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測，同日錄得約20宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示不明個案中涉及多幢大廈，包括紅磡海逸豪園1座、南邊圍一里1號，而鰂魚涌惠利大廈亦再多一人確診，並非04室住戶。

張竹君表示，今日新增本地個案中，有5人感染源頭不明，包括一人居鰂魚涌惠利大廈，並非04室住戶；一人未有提供地址；紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號亦各有一人確診。

至於餘下一宗感染源頭不明個案，則涉及一名居保良局安泰復康中心院友，同院舍另有2名員工初步確診。詳情請見【下一頁

另外今日新增與早前確診者相關個案中，亦涉及未有強制檢測的大廈，包括牛頭角上邨常興樓、石硤尾邨美映樓及天水圍天恩邨恩慈樓。

當局昨晚再突擊「封區」，將佐敦文英樓及深水埗桂林街46A-46C號列為「受限區域」：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【確診疫廈】再有至少5幢大廈有人確診納入強制檢測　包括紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號
今日 16:45
【確診疫廈】再有至少5幢大廈有人確診納入強制檢測　包括紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號
【不明個案】佐敦佐治五世公園露宿者確診　曾共餐友人亦初步確診
今日 17:18
【不明個案】佐敦佐治五世公園露宿者確診　曾共餐友人亦初步確診
【惠利大廈爆疫】惠利大廈再多2人初步確診居05室　張竹君：與確診戶為鄰或屬環境播毒
今日 17:46
【惠利大廈爆疫】惠利大廈再多2人初步確診居05室　張竹君：與確診戶為鄰或屬環境播毒
衞生防護中心 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士