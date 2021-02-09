【確診疫廈】再有至少5幢大廈有人確診納入強制檢測　包括紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號

▲ （湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(9日)再增26宗確診個案，21宗涉及本地個案，包括5宗感染源頭未明，再有多幢大廈出現確診個案需強制檢測，同日錄得約20宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示不明個案中涉及多幢大廈，包括紅磡海逸豪園1座、南邊圍一里1號，而鰂魚涌惠利大廈亦再多一人確診，並非04室住戶。

張竹君表示，今日新增本地個案中，有5人感染源頭不明，包括一人居鰂魚涌惠利大廈，並非04室住戶；一人未有提供地址；紅磡海逸豪園1座及南邊圍一里1號亦各有一人確診。

至於餘下一宗感染源頭不明個案，則涉及一名居保良局安泰復康中心院友，同院舍另有2名員工初步確診。詳情請見【下一頁】

另外今日新增與早前確診者相關個案中，亦涉及未有強制檢測的大廈，包括牛頭角上邨常興樓、石硤尾邨美映樓及天水圍天恩邨恩慈樓。

當局昨晚再突擊「封區」，將佐敦文英樓及深水埗桂林街46A-46C號列為「受限區域」：

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記者：陳正怡