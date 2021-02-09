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【新冠肺炎】8旬長期病患婦確診後因自身疾病不治　本港累計187人死亡

社會 16:45 2021/02/09

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席疫情記者會。（程志遠攝）

本港今日（2日）新增26宗新冠肺炎確診個案，輸入個案佔5宗，本地病例為21宗，當中5宗屬源頭不明。醫管局公布，一名82歲患有長期病患的病人（個案編號：6,887）去年12月5日確診新冠肺炎，入住威爾斯親王醫院治療，病人其後病毒抗體呈陽性，1月12日解除其隔離令，翌日（1月13日）轉往沙田醫院留醫，但病人在1月31日因氣促轉返威爾斯親王醫院，其後病情持續惡化，昨日（8日）下午6時05分因自身疾病不治，院方對此感到難過，會為家屬提供適切協助。

醫管局指，連同上述個案，有181名病人在公立醫院離世。本港則累計187人染疫亡。

此外，醫管局稱，截至今日早上9時，過去24小時錄得32宗呈報個案，有58名病人出院，至今共有9,976人康復；現時仍有474名病人在24間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中24人危殆、23人嚴重、427人情況穩定。

醫管局指，現時該局正在使用1,233張負壓病床，佔用率56%；而負壓病房則有674間正在使用，使用率為69%。

同場加映，《TOPick診症室》講解腦幹中風死亡風險高，患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

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記者：陳曉瑩

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