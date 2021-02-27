  • 19°C
香港時間 : 2021227日 (六) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【植物肉】30分鐘簡易Impossible越式氣炸春卷　有肉味為素食者食肉獸福音【附食譜】

休閒消費 00:00 2021/02/27

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

Impossible 越式氣炸春卷，做法簡單，口感味道都像一般的牛肉！

植物肉愈來愈普及，除了味道跟傳統肉類相似，對環境更好，成為素食者及食肉獸的福音。今集《靚太廚房》試用Impossible™ 植物牛肉來做越式氣炸春卷，吃上去好像吃一般的牛肉，香脆又惹味，做法非常簡單！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

材料

  • Impossible植物肉　340克
  • 米粉　56克
  • 甘筍　1條
  • 蒜頭　2 粒
  • 乾葱　1粒
  • 越南米紙　24至30 塊
  • 油　適量

調味料

  • 生抽　3茶匙
  • 鹽　1茶匙
  • 糖　1茶匙
  • 胡椒粉　1茶匙

白醋醬汁

  • 白醋　60ml
  • 糖　1-2湯匙
  • 蒜茸　1湯匙
  • 紅辣椒絲　1茶匙

做法

    點擊圖片放大
    +9
    +8

1.　白醋醬汁材料混合，備用。

2.　把調味材料混合，備用。

3.　米粉用熱水泡軟約10分鐘，瀝乾水份待涼，用剪刀剪成小段，備用。

4.　甘筍去皮切絲，蒜頭、乾葱切茸備用。

5.　加入所有材料及調味料拌至均勻。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

6.　將一張米紙放在碟上，用小掃沾水掃在米紙兩面，令米紙稍為變軟。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

7.　把2-3 湯匙餡料放在米紙中央，把米紙由尾部往上捲起，將兩側的米紙往中央叠，捲成春卷。盡量將餡料壓實及春卷壓緊，口感更好！

8.　掃油。

9.　把春卷放入氣炸鍋，以溫度180度氣炸10分鐘。

10.　上碟以廚紙或生菜吸走多餘油份，以白醋辣椒汁伴食。

Impossible 植物牛肉成分及特色：

Impossible 植物牛肉的主要成分為：大豆血紅素、馬鈴薯蛋白、葵花籽油和椰子油。

Impossible Foods 於大豆血紅素中提取的DNA，並放入酵母中發酵，從而製造血紅素，令Impossible 植物牛肉有肉味。

Impossible 植物牛肉烹調方法與傳統碎牛肉一樣，適合用作烹調任何肉碎食譜，包括：燜燉、煮辣汁、慢燴、炒肉碎、肉丸、包進餡餅等等，亦可配合不同炊具，包括燒烤爐、炭烤爐及平面烤肉板等，在整個烹飪過程中仍能保持其質感和肉汁。

有獎遊戲

大家記得到 hket TV 家庭台 網頁睇片，參加有獎遊戲，有機會獲得Impossible 植物牛肉  (名額：120份)。
按此參加遊戲（3月5日23:59截止）

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【整麵機】飛利浦ProMix手提攪拌機做三文魚青瓜蕎麥麵　以蔬果麵代替澱粉質減少攝取熱量【附食譜詳情】
18:59 2020/11/30
【整麵機】飛利浦ProMix手提攪拌機做三文魚青瓜蕎麥麵　以蔬果麵代替澱粉質減少攝取熱量【附食譜詳情】
【靚太廚房】30分鐘煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯　炒香蔬菜至「焦糖化」增加香氣甜味
17:46 2020/10/29
【靚太廚房】30分鐘煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯　炒香蔬菜至「焦糖化」增加香氣甜味
【靚太廚房】海味老行尊教揀靚花菇　必揀菇型好乾身「新水」菇
12:09 2021/02/04
【靚太廚房】海味老行尊教揀靚花菇　必揀菇型好乾身「新水」菇
素食食譜 食譜 小菜食譜 食譜分類

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣