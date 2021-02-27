【植物肉】30分鐘簡易Impossible越式氣炸春卷 有肉味為素食者食肉獸福音【附食譜】
植物肉愈來愈普及，除了味道跟傳統肉類相似，對環境更好，成為素食者及食肉獸的福音。今集《靚太廚房》試用Impossible™ 植物牛肉來做越式氣炸春卷，吃上去好像吃一般的牛肉，香脆又惹味，做法非常簡單！
材料
- Impossible植物肉 340克
- 米粉 56克
- 甘筍 1條
- 蒜頭 2 粒
- 乾葱 1粒
- 越南米紙 24至30 塊
- 油 適量
調味料
- 生抽 3茶匙
- 鹽 1茶匙
- 糖 1茶匙
- 胡椒粉 1茶匙
白醋醬汁
- 白醋 60ml
- 糖 1-2湯匙
- 蒜茸 1湯匙
- 紅辣椒絲 1茶匙
做法
1. 白醋醬汁材料混合，備用。
2. 把調味材料混合，備用。
3. 米粉用熱水泡軟約10分鐘，瀝乾水份待涼，用剪刀剪成小段，備用。
4. 甘筍去皮切絲，蒜頭、乾葱切茸備用。
5. 加入所有材料及調味料拌至均勻。
6. 將一張米紙放在碟上，用小掃沾水掃在米紙兩面，令米紙稍為變軟。
7. 把2-3 湯匙餡料放在米紙中央，把米紙由尾部往上捲起，將兩側的米紙往中央叠，捲成春卷。盡量將餡料壓實及春卷壓緊，口感更好！
8. 掃油。
9. 把春卷放入氣炸鍋，以溫度180度氣炸10分鐘。
10. 上碟以廚紙或生菜吸走多餘油份，以白醋辣椒汁伴食。
Impossible 植物牛肉成分及特色：
Impossible 植物牛肉的主要成分為：大豆血紅素、馬鈴薯蛋白、葵花籽油和椰子油。
Impossible Foods 於大豆血紅素中提取的DNA，並放入酵母中發酵，從而製造血紅素，令Impossible 植物牛肉有肉味。
Impossible 植物牛肉烹調方法與傳統碎牛肉一樣，適合用作烹調任何肉碎食譜，包括：燜燉、煮辣汁、慢燴、炒肉碎、肉丸、包進餡餅等等，亦可配合不同炊具，包括燒烤爐、炭烤爐及平面烤肉板等，在整個烹飪過程中仍能保持其質感和肉汁。
有獎遊戲
大家記得到 hket TV 家庭台 網頁睇片，參加有獎遊戲，有機會獲得Impossible 植物牛肉 (名額：120份)。
請按此參加遊戲（3月5日23:59截止）
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：王芷瑩