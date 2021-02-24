植物肉︱30分鐘炮製簡易Impossible越式氣炸春卷　有肉味為素食者食肉獸福音【附食譜及有獎遊戲詳情】

▲ Impossible 越式氣炸春卷，做法簡單，口感味道都像一般的牛肉！

植物肉愈來愈普及，除了味道跟傳統肉類相似，對環境更好，成為素食者及食肉獸的福音。今集《靚太廚房》試用Impossible™ 植物牛肉來做越式氣炸春卷，吃上去好像吃一般的牛肉，香脆又惹味，做法非常簡單！

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材料

Impossible植物肉 340克

米粉 56克

甘筍 1條

蒜頭 2 粒

乾葱 1粒

越南米紙 24至30 塊

油 適量

調味料

生抽 3茶匙

鹽 1茶匙

糖 1茶匙

胡椒粉 1茶匙

白醋醬汁

白醋 60ml

糖 1-2湯匙

蒜茸 1湯匙

紅辣椒絲 1茶匙

做法

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1. 白醋醬汁材料混合，備用。

2. 把調味材料混合，備用。

3. 米粉用熱水泡軟約10分鐘，瀝乾水份待涼，用剪刀剪成小段，備用。

4. 甘筍去皮切絲，蒜頭、乾葱切茸備用。

5. 加入所有材料及調味料拌至均勻。

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6. 將一張米紙放在碟上，用小掃沾水掃在米紙兩面，令米紙稍為變軟。

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7. 把2-3 湯匙餡料放在米紙中央，把米紙由尾部往上捲起，將兩側的米紙往中央叠，捲成春卷。盡量將餡料壓實及春卷壓緊，口感更好！

8. 掃油。

9. 把春卷放入氣炸鍋，以溫度180度氣炸10分鐘。

10. 上碟以廚紙或生菜吸走多餘油份，以白醋辣椒汁伴食。

Impossible 植物牛肉成分及特色：

Impossible 植物牛肉的主要成分為：大豆血紅素、馬鈴薯蛋白、葵花籽油和椰子油。

Impossible Foods 於大豆血紅素中提取的DNA，並放入酵母中發酵，從而製造血紅素，令Impossible 植物牛肉有肉味。

Impossible 植物牛肉烹調方法與傳統碎牛肉一樣，適合用作烹調任何肉碎食譜，包括：燜燉、煮辣汁、慢燴、炒肉碎、肉丸、包進餡餅等等，亦可配合不同炊具，包括燒烤爐、炭烤爐及平面烤肉板等，在整個烹飪過程中仍能保持其質感和肉汁。

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責任編輯：王芷瑩