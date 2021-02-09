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【超市大搜查】戴口罩用有色潤唇膏更保濕方便　LDK比拼20款推Nivea及Kate夠潤澤

食用安全 16:19 2021/02/09

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

LDK比拼20款有色潤唇膏，推薦Nivea及Kate夠潤澤、保濕、方便。

疫情下日日戴口罩，不少女士都減少化妝，但又不想一除下口罩嘴唇蒼白而選用有色潤唇膏。日本雜誌《LDK》也十分推薦在疫情期間使用有色潤唇膏，因為夠方便又保濕又顯色，更為此比拼20款市面常見有色潤唇膏，選擇最顯色、最保濕、使用感佳的有色潤唇膏。

《LDK》認為疫情期間使用有色潤唇膏有3個原因：

1. 戴口罩時雖然感覺濕潤，但除下口罩後，水便會蒸發使嘴唇變得乾燥。

2. 除下口罩進食時，唇色也不會蒼白。

3. 不用照鏡也可塗抹，非常方便。

測試方式包括：

顯色度：直接塗抹在嘴唇上，由專業人士檢查色澤，例如顯色度及唇紋，能否提亮膚色等。

保濕力：在海綿上塗上有色潤唇膏，在30分鐘後測量水分揮發值，並與什麼都沒有塗的海綿比較。水分揮發愈少愈保濕。

使用感：在沒有鏡子下塗抹，評估可攜帶性、是否易於塗抹、不黏膩等。

第10至1位：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

第20至11位：

    點擊圖片放大
    +17
    +16

《LDK》歸納重點，指於2020年Kate的表現最好，新推出的Personal Lip Cream系統有完美顏色變化和光澤，特別推薦02號色。

Nivea Rich Care＆Colour Lip系列新推出的2個顏色也很自然有光澤，打造潤澤的嘴唇。

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責任編輯：楊宛茜

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